Ley de medios: insistir en el error

Es hora de que el Gobierno concentre sus esfuerzos en respetar la Constitución y modernizar el país, en vez de seguir atentando contra las libertades ciudadanas

El siglo XXI ha confirmado que las libertades de expresión y de prensa constituyen un bien individual y social que se halla lejos de conquistarse de una vez y para siempre; la historia enseña que es un derecho por el que debemos luchar a diario.

Las pruebas están a mano, aquí y en otros lados. Hace poco, el senador nacional Oscar Parrilli, portavoz habitual de la vicepresidenta Cristina Kirchner, dijo que "es posible pensar en una nueva ley de medios". Puestas esas palabras en otras bocas tal vez no habría habido mayores razones de preocupación, pero el senador Parrilli es del tipo de políticos que andan con esponjas para borrar la línea del horizonte y oscurecer el porvenir del país.

Es cierto, como sugirió, que la ley vigente fue parcialmente derogada por un decreto de necesidad y urgencia del presidente Macri. Lo que mal podría haber dicho es que de ese modo se afectaron libertades públicas o la eficiencia de las prestaciones de los medios audiovisuales. Todo lo contrario.

El senador Parrilli se ha quejado, además, de que el periodismo sea ejercido para defender concepciones ideológicas. LA NACION considera uno de sus principales activos cívicos, precisamente, haber sabido defender en 151 años de existencia el ideario que se explicitó en su primer número. De tal forma que coincide con el mencionado senador cuando dijo que hay "dos modelos de país en disputa".

Es así, lamentablemente, porque los valores consagrados por la Constitución nacional solo imperaron después de largas y cruentas luchas internas. No menores sacrificios ha costado preservarlos en el tiempo. El exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, teórico de una escuela de derecho penal que debería realizar un acto de contrición por su responsabilidad en el incremento asombroso del delito en la Argentina, también ha dicho que corresponde sancionar una nueva ley de medios y, más aún, ha propuesto incluirla en una eventual reforma constitucional.

Zaffaroni ha simplificado un tema de tal gravedad en la conjetura de que un oligopolio de medios rige aquí y en la región. Si hubiera hablado en serio habría tenido en cuenta que "aquí" hay una decena de diarios nacionales, incontables revistas y periódicos, un largo centenar de diarios provinciales y de radios AM, media docena de canales de noticias y varios miles de emisoras de FM, no pocas de ellas ilegales por un vacío legal respecto del papel que cabe esperar del Estado. A eso cabe agregar la red informativa nacional, que el Gobierno suele utilizar como instrumento de facción política y no del interés general, y todas las expresiones de información digital hoy disponibles.

En cuanto a la región, convengamos que la queja de Zaffaroni pisa en firme en algunos casos por los que sienten afinidad algunos presuntuosos personajes del núcleo duro oficialista. El problema es que tales ejemplos embarran, como se verá a continuación, cualquier fundamentación reivindicativa que hagan de la democracia.

.Venezuela: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó el jueves 14 su "profunda preocupación" por los constantes y crecientes ataques que padecen en ese país los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos.

.Cuba: la Policía Política ha arreciado desde comienzos de 2020 en los ataques a periodistas independientes, con arrestos, allanamientos de viviendas, agresiones físicas, difamaciones en medios oficiales, multas, acoso a las familias. Son numerosas las denuncias internacionales contra el régimen comunista de La Habana.

.Nicaragua: al cumplirse esta semana el 43º aniversario del asesinato del director de La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, a manos de sicarios de los Somoza, un artículo periodístico, del hijo de igual nombre, instó a recuperar las libertades ahora anuladas por Daniel Ortega y su extravagante mujer, Rosario Murillo. Lo que queda en el poder de la revolución sandinista es un recordatorio diario de la traición a sus ideales democráticos.

La ley de medios o de servicios de comunicación audiovisual fue sancionada en 2009 y proclamada constitucional, según recordó el senador Parrilli, por la Corte Suprema en 2013. Pero también es verdad que el tribunal condicionó de tal manera su aplicación al acatamiento de una serie de preceptos de la Ley Fundamental, que el sesgo autoritario y los propósitos del gobierno de Cristina Kirchner impidieron que se valiera de la vigencia de aquella ley.

Cuando el kirchnerismo habla de democratizar las informaciones sabemos de sobra a qué atenernos. El año último, el presidente Alberto Fernández dictó un DNU por el cual se declaró a las telecomunicaciones -entre ellas, la provisión de internet y de televisión por cable- servicios públicos. El objetivo fue imponer regulaciones e incluso fijar el precio de las prestaciones en supuesta protección de los usuarios, quienes en la práctica sufrirán las consecuencias de la caída de su calidad. Nueva mendacidad: como bien se ha hecho notar, las telecomunicaciones no son "aquí" servicios monopólicos. Invariablemente los usuarios pueden optar por una de entre varias prestaciones posibles, según su lugar de residencia. Distinto es el caso del agua, el gas o la electricidad.

Días atrás, el Pew Research Center publicó un trabajo indicativo de que el 86% de los norteamericanos recibe noticias por teléfonos inteligentes, computadoras o tabletas. Según datos del Indec, los argentinos se hallan relativamente cerca de esos promedios: 84 de cada 100 personas usan teléfonos celulares y, 80 sobre 100, internet. En cambio, cuando se pasa a la órbita de predominio estatal, otros datos del Indec ponen de relieve un preocupante estado de cosas: accede al agua corriente, a cloacas y gas natural el 56,4% de los hogares. O sea, se beneficia apenas al 50,1% de la población.

El kirchnerismo se especializa en derivar la culpa de sus frecuentes tropiezos al pasado, siempre que no lo involucre, y en ignorar en público datos que maneja en privado: entre 2015 y 2020, la velocidad promedio de internet pasó de 4,5 mbps (velocidad a la que se transmite un megabit por segundo) a 20,4 mbps. Un dato de igual tenor muestra que en aquel mismo lapso la cantidad de localidades del territorio nacional con acceso a telefonía móvil 4G -con tecnología de cuarta generación- se elevó del 16 al 83%. Cada vez más gente accede digitalmente a fuentes de información por demás diversas.

¿No es hora de que gobiernos como este concentren esfuerzos en la modernización del país, el saneamiento de las prácticas de administración irregular, la consolidación del orden público y la seguridad física y jurídica de la población? ¿Por qué insisten una y otra vez en demoler los pilares básicos de la gran Constitución de 1853/60: la independencia de los poderes públicos y las garantías y los derechos que aseguran las libertades de expresión y de prensa?

