Lo lograste, Nicolás

8 de septiembre de 2020

El Nacional, de Venezuela

CARACAS.- Eres un maestro. En eso de dividir, tu gente sabe cómo actuar. Carroñeros pues, expertos en hurgar en la podredumbre y hacer que emerja lo peor de cada uno. Ya ni esfuerzo hacen, les sale natural.

Juan Guaidó, María Corina Machado, Henrique Capriles y Antonio Ledezma se miran con recelo, temerosos uno del otro, a la espera de que cualquiera le ponga una zancadilla al otro. Eso de la traición, el manido recurso al que ha recurrido el chavismo por años, ahora es cosa común en los demócratas, que sienten que nada es seguro.

El dilema no es votar o no votar, en eso tiene razón Capriles. Debes irte, Nicolás, porque contigo no llegamos ni a la esquina. Contigo este país no va a mejorar porque no tienes idea, nunca la has tenido, de cómo gobernar. Pero para lograr eso la oposición debe dejar de inventarse enemigos.

Lo conseguiste, Nicolás. Dividiste. Los separaste. Toca esperar un mejor momento, que las fuerzas opositoras se reacomoden, que dejen de hablarles a los micrófonos y a las redes sociales. Que asuman de nuevo la sindéresis y vean que, antes que cualquier cosa, hay que salir de ti.

Fuente: El Nacional, de Venezuela