Lo que Jeffrey Sachs ignora... y el Presidente también

Es absolutamente incorrecto afirmar que nada cambiará para la Argentina si el país no llega a un acuerdo con sus acreedores y cae en un default formal

Es absolutamente incorrecto afirmar que nada cambiará para la Argentina si el país no llega a un acuerdo con sus acreedores y cae en un default formal

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de mayo de 2020

El presidente Alberto Fernández contó su conversación con el economista estadounidense Jeffrey Sachs, quien le habría aconsejado no preocuparse por no pagar la deuda pues "hay como 40 países que entrarán en default por culpa de la pandemia, ya que el mundo cambió totalmente". Y para redondear, Fernández recordó que "Mauricio Macri ya nos dejó el país en default", como queriendo decir que nada cambiará si no hay acuerdo con los acreedores, pues esa situación ya existe.

Lo que probablemente ignore Sachs (como el también profesor de la Universidad de Columbia Joseph Stiglitz) es que la Argentina es uno de los pocos países del planeta que carecen de moneda, de crédito, de reservas y de confianza. De esos 40 países, la Argentina quizás sea el que estará peor en caso de no llegar a un acuerdo con sus acreedores.

Las naciones que no honran sus bonos pueden aliviarse de la carga financiera para crecer, si tienen moneda, crédito interno y reservas. Por lo tanto, están en condiciones de poner en marcha su economía y, eventualmente, reinsertarse en el mundo cuando su crecimiento lo permita.

Como ya lo hemos señalado desde esta columna, la Argentina no tiene mercado interno y el Estado carece de instrumentos para reactivarlo, por las carencias descriptas. Es más, el déficit operativo del sector público, aumentado luego de esta crisis, esterilizará cualquier posibilidad de reactivación, por el aumento de la inflación y su impacto sobre la única moneda que reconocen los argentinos: el dólar. De allí la secuencia tan repetida de eventos que siempre termina en una crisis peor.

Quizá Sachs entienda esta sencilla metáfora: si cinco socios de una pequeña empresa no pueden pagar una deuda financiera de 100.000 dólares podrían recurrir al concurso judicial ("Chapter XI" en Estados Unidos) y sentirán luego un alivio para recomenzar. Siempre que tengan suficiente capital ahorrado para recomponer su capital de trabajo pues sin pagar sueldos ni a proveedores, no hay recuperación posible. Pagos al contado, sin crédito de bancos, ni de sus cadenas de insumos.

Por contraste, si cinco linyeras que viven bajo un puente, sin nada para comer, tienen una deuda de 1000 pesos y no la pagan, no mejoran en nada su situación porque nunca contaron con ese dinero. Al contrario, como tienen "déficit operativo", o sea, necesidad de plata para comer, es posible que estén peor que antes, ya que nadie más les creerá si van a pedir prestado a las mismas personas que les dieron aquellos 1000 pesos.

Como toda analogía, es imperfecta y susceptible de correcciones. Pero es suficiente para que, traducida al inglés, ilustre al economista Sachs acerca de que la Argentina no entra en el molde de sus ejemplos académicos. El Presidente debería buscar consejo de tantos empresarios argentinos que están en concurso o reestructuración financiera para que le expliquen por qué es absolutamente necesario tener fondos cuando existe déficit operativo, ya vengan de reservas, aportes de capital o de crédito.

También lo podrá asesorar, mejor que Jeffrey Sachs, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Pablo Ceriani, quien ha explicado a todo su personal que, sin un aporte multimillonario del Tesoro, nuestra aerolínea de bandera no podrá subsistir. Sin ese aporte, sería igual a su accionista, el Estado, después de un default. Para otro editorial quedarán las consecuencias de ese eventual incumplimiento sobre los mil millones de dólares que Aerolíneas necesitará este año para seguir existiendo.