Los EE.UU. de Trump en 2024

WASHINGTON.- Algunos votantes siguen indecisos. A ellos les decimos: un voto por un segundo mandato del actual presidente, Donald Trump, es un voto para unos Estados Unidos en declive y una democracia en peligro. En el mejor de los casos, el daño sería gradual: un descenso a una prosperidad mermada, oportunidades restringidas para sus hijos y nietos, una influencia cada vez menor en el extranjero y una erosión continua de las normas democráticas en el país.

En los Estados Unidos de Trump, los rivales políticos son traidores que deben ser procesados y encarcelados. La supervisión del Congreso es un inconveniente que puede ignorarse y, con el tiempo, eliminarse. Los periodistas que buscan informar sobre su gobierno son enemigos del pueblo. Si Trump permanece en el poder, de manera justa o fraudulenta, no hay razón para creer que, en un segundo mandato, no actuará según sus impulsos autoritarios. Su incompetencia en el gobierno, aunque real, no será ninguna protección: ha demostrado en el último año ser cada vez más hábil para evadir los controles y equilibrios que pensábamos que estaban garantizados en la Constitución.

Creemos que Joe Biden está bien capacitado para ser presidente. Sopese sus preocupaciones sobre las incógnitas de una presidencia de Biden contra los peligros ya establecidos de un segundo mandato de Trump. Por un lado, quizá sea un impuesto, un salario mínimo y una política energética que podría no gustarle. Por el otro, la desaparición de la democracia, la prosperidad y el liderazgo global de Estados Unidos. No debería ser una decisión difícil.

