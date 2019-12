Los niños, en su sitio

Ferraresi, protagonista de una jura institucional cargada de deplorables reminiscencias Fuente: Archivo

21 de diciembre de 2019

La asunción de autoridades democráticamente elegidas es una oportunidad para celebrar la institucionalidad que tanto ha costado recuperar en el país y para dejar de lado, aunque sea por un momento, el crispado discurso partidario, comprensible durante las campañas electorales. Ello, sencillamente, porque esas personas están llamadas a gobernar para todos y en aras del bien común.

El reelegido intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, montó una ceremonia de asunción que resultó penosa. En un acto de manipulación no exento de violencia, el encargado de tomarle juramento fue un niño que, previsiblemente, tuvo hasta dificultades para leer el texto que le habían puesto adelante.

Es innegable el derecho de los funcionarios de pronunciarse políticamente, de expresar sus preferencias e incluso sus aversiones, y también la simpatía o ternura que puede provocar la inocencia infantil, pero justamente esa misma inocencia es la que hace repudiable su utilización para esos fines. No solamente porque se trata de menores a quienes alguien ha hecho repetir un guion obviamente no escrito por ellos a una edad en que difícilmente puedan tomar posiciones políticas, sino también por el contenido partidario de la fórmula que fue utilizada en este caso, más parecida a un discurso faccioso y de barricada que a lo que es: una oportunidad para comprometerse públicamente a respetar los principios constitucionales, a los que no se hizo ninguna mención en semejante puesta en escena. Un juramento "por los que perdieron la libertad por no claudicar en su lealtad al pueblo argentino", "por la memoria de Perón y de Néstor" y, sorprendentemente, por "la probada lealtad a Cristina" -lo cual no tiene ningún valor ni lo tendría si se predicara de cualquier otra figura política poco tienen que ver con cualquier fórmula republicana.

Es de esperar que estos episodios sirvan como ejemplo de lo que no debe volver a repetirse. Los líderes deben entender que son los primeros obligados a actuar con mesura y prudencia. Hay una sola oportunidad para causar la primera impresión. La que ha dado el intendente Ferraresi ha sido la peor.