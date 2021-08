Me entrego, soy culpable

Cuando uno sabe, sabe y, cuando no, cumple a rajatabla las leyes, se encierra para no contagiar ni contagiarse, paga las multas y los impuestos en fecha y blanquea los dólares que estaban bajo el colchón en vez de revolearlos hacia un convento tratando de no pegarle a una monjita en la mollera.

Ya lo dijo el Presi, a la sazón profesor de Teoría del Delito: “Lo que investiga la Justicia Federal [en el escándalo de las festicholas en Olivos en plena cuarentena estricta] se llama delito de ‘peligro abstracto’. Por lo tanto, como está probado que no hubo contagios durante el brindis [por el cumple de Fabiola], no hay configuración de delito” . ¡Tomá!

Qué mente brillante la de Alberto. A veces lo subestimamos demasiado. ¿A quién se le ocurrió que las leyes están para cumplirse si podemos no hacernos cargo de nada llegado el caso de que no se produzcan consecuencias de los actos prohibidos? ¿Por qué se pena por tentativa de homicidio si fue justamente tentativa?

No busque la respuesta en el Código Penal ni en el Contravencional de la ciudad, querido lector. Eso ya fue. Aprenda de las fascinantes interpretaciones del profesor. Él no hizo nada malo al violar el decreto que él mismo firmó para que todos sin excepción estuviéramos presos en nuestras casas durante más de un año.

Póngase una mano en el corazón y otra en el bolsillo mientras se flagela mentalmente por no tener el poder de abstracción del profe. Y de paso piense: ¿para qué cuernos fui a pagar la multa por exceso de velocidad si no me llevé puesto ningún cantero del metrobús de la 9 de Julio?; ¿cómo se me ocurrió desembolsar un vagón de pesitos por haber pasado un semáforo en rojo si no atropellé a nadie?; ¿por qué al revendedor de entradas lo agarran de las pestañas en la puerta del recital si todavía no vendió ninguna? (¿Eh?)

Para el organizador de competencias de consumo de alcohol, está prevista una multa o arresto. ¡Pero el tipo no llegó a vender nada! Ah… entonces, listo. Que le liquide el chupi al chino y todo perdonado.

Quien obstaculice el ingreso o salida de lugares públicos también tiene que pagar una multa. ¡Pero no entró ni salió nadie mientras la Renoleta estuvo estacionada sobre la rampa del hospital, señor policía! Ah. Buenísimo. Entonces, vaya, instale un chiringo sobre el garaje de las ambulancias y venda chipá con café que estamos casi en septiembre, pero el tornillo no afloja.

No le busque la vuelta a todo, querido lector. Usted cumple, usted es culpable. Entréguese de una buena vez.