Museo Nacional de Bellas Artes: cuidar nuestro patrimonio

Nuestro Museo Nacional de Bellas Artes es, sin dudas, la más importante institución de su tipo en el país. Su principal fortaleza radica en una colección de más de 12.000 obras que incluye arte antiguo europeo, notables piezas del siglo XX y su colección prehispánica.

Desde su creación, en 1896, ha sabido preservar y compartir con el público un valioso patrimonio del que es depositario, adecuando para ello los límites físicos y financieros que lo condicionan desde hace décadas.

De parte del Estado, ha recibido siempre una contribución marginal. La Asociación de Amigos del museo, en la persona de Nelly Arrieta de Blaquier, tuvo una mecenas de generoso compromiso. Su actual presidente, Julio Cesar Crivelli, brega por ser escuchado en asuntos y políticas que podrían transformar el legado fundacional y el eje temático institucional, advirtiendo sobre sus riesgos.

La sede de la institución, sobre la Avenida del Libertador, la antigua Casa de Bombas de Aguas Sanitarias, fue acondicionada para su uso actual por el arquitecto Alejandro Bustillo, a partir de 1933. El tema de sus ampliaciones fue seriamente estudiado y evaluado por su exdirector Guillermo Alonso (2007/2013). Durante su gestión nació un proyecto que contemplaba la construcción de una sala con aperturas sobre la terraza y nuevos espacios para las reservas técnicas, privilegiando la unidad y evitando la dispersión de la colección. Todo ello, con inclusión de los sectores interesados y cuidando la transparencia en las licitaciones.

El actual director del Museo, Andres Duprat, arquitecto, curador y guionista, debe asegurar el destino, la custodia y la preservación de miles de piezas que constituyen el eje cultural y patrimonial del museo. Su proyecto de trasladar parte de él a Tecnópolis genera particular inquietud por lo que conllevaría la mudanza a la provincia de Buenos Aires del 80% del total de la colección, a un limitado galpón de 2500 metros cuadrados. Más allá de las promesas de acondicionamiento de dicho espacio industrial, la propuesta dista de sonar interesante además de plantear cambios que no estarían a la altura del museo.

Alertamos sobre los riesgos de cualquier decisión equivocada en este terreno. Inventar un espacio, dejarlo bajo custodia de efectivos de seguridad ajenos a estas obligaciones en zonas por fuera de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, fracturando la unidad del invaluable patrimonio, según los principios que persigue la museología moderna, es tan disparatado como improvisado. No se puede convalidar tamaño desguace, mucho menos con el fin de convertirlo en un museo provincial.

Se imponen la sensatez y el diálogo en el diseño de un proyecto razonable y armónico, que no exponga a la colección a riesgos de situaciones por urgencias o impericias.

Los memoriosos recuerdan que cientos de obras del Museo Nacional de Bellas Artes fueron dadas en préstamo al de Neuquén, separadas de su casa de origen, sin devolución a la fecha. Este solo ejemplo nos exime de mencionar los préstamos a organismos del Poder Ejecutivo y a otros entes y ministerios, que también mantienen finales abiertos o inciertos.

No se trata de dividir los tesoros que, por centurias, la cultura nacional ha reunido para constituir sucursales o sedes, lejanas al hilo conductor de sus objetivos, que es velar por el eficaz control y la más rigurosa y estricta seguridad de tamaño patrimonio. El traslado del corazón de las obras del museo a la provincia de Buenos Aires constituiría una cesión de graves e innegables perjuicios.

Muchos museos, como el Guggenheim de Nueva York, se han expandido abriendo sedes planificada y responsablemente, alejados de cualquier improvisación, como parte de una política cultural y no al vaivén de la política partidaria.

En estos días, además, se avanza en la licitación para construir en el predio del museo un puente y un paseo de esculturas. Como toda decisión que involucre el patrimonio de todos, se impone también en este caso dar el debido debate, cuidando las formas, evitando apresuramientos que puedan jaquear la unidad arquitectónica de un valioso entorno.