19 de diciembre de 2020 • 00:07

Una de las máximas figuras del pensamiento judío de la Antigüedad, el rabino Hilell, allá por el siglo I, meditaba: "Si yo no soy para mí, ¿quién? Si solo soy para mí, ¿para qué? Si no es ahora, ¿cuándo?".

Sus palabras sirven como disparador para reflexionar acerca de nuestra cercanía con tantos compatriotas que la están pasando muy mal y que enfrentan un fin de año con graves carencias. "En esta Navidad, compartir transforma vidas" es el eslogan de la tradicional campaña que Cáritas lleva adelante en tiempo de Adviento y que hoy más que nunca nos convoca. Ayudar permite cambiar la realidad del otro, pero también cambia la propia cuando somos capaces de abrir el corazón y empatizar con los que sufren en soledad y sin contención social.

Ha sido un año particularmente difícil y para muchas familias no habrá Fiestas felices en esta oportunidad. Desgraciadamente, a muchos nos cuesta entender que una persona con una necesidad es un "sujeto" de derecho y no meramente un objeto de nuestra solidaridad. Muchas cosas estamos haciendo mal como sociedad y como dirigencia para que la situación continúe agravándose. No podemos desentendernos. Hasta que se puedan instrumentar los cambios de fondo que permitan revertir o atemperar el statu quo, solo la solidaridad puede evitar que falte lo esencial en cada mesa.

Rostros, historias de personas y de comunidades son las mejores imágenes del acompañamiento y la presencia fraterna de Cáritas en todo el país a través de los muchos programas que sostienen a lo largo del año y sin las cuales esas vidas no serían las mismas.

Numerosos voluntarios decidieron donar lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo y organizaron para hoy, de 9 a 19, la recepción de alimentos, leche y pañales, en Boca Juniors, en River Plate y en 35 plazas de la ciudad y del Gran Buenos Aires, en una señal muy fuerte del valor de la unión,como destacó Juan Carr desde Red Solidaria. Cáritas se encargará de distribuir lo recolectado entre los más postergados.

Afortunadamente, muchas iniciativas encarnan el generoso espíritu navideño al que todos podemos sumarnos. Cáritas siempre es un ejemplo de gestión seria y trasparente al servicio de la comunidad. La ayuda que mejor se aprovecha es aquella que se organiza y es tiempo de hacer más felices las Fiestas de muchas personas. ¿Si no es ahora, cuándo?

