Negociados con la obra pública: la verdad se impondrá

La extensa declaración ante la Justicia de uno de los exfuncionarios de más alto rango de la AFIP, que detalló puntillosamente cómo durante los gobiernos del matrimonio Kirchner se lavaba y se evadía dinero, se facturaban sobreprecios en la obra pública y cómo empresas de Lázaro Báez emitían facturas apócrifas para intentar ocultar el entramado de corrupción que tantos testigos ya describieron en sede judicial, lleva a preguntarse cómo es posible que en los últimos días varios exjefes de Gabinete de Cristina Kirchner hayan defendido ante los jueces aquellos mandatos presidenciales amparados en que no vieron, no escucharon o no supieron.

Los exjefes de Gabinete Jorge Capitanich, Aníbal Fernández, Sergio Massa y Alberto Fernández, que declararon este mes –pedidos como testigos por la defensa de la actual vicepresidenta de la Nación– en la causa conocida como “obra púbica” o “Vialidad” mucho pudieron haber ordenado investigar cuando Roberto Lavagna denunció que había “ un cierto grado de cartelización entre las empresas que construyen las obras públicas que hace el Estado, con los sobrecostos que ello implica ”. El hoy exministro de Economía de Néstor Kirchner formuló esa declaración en noviembre de 2005 ante unos 500 empresarios en una convención de la Cámara Argentina de la Construcción. Tras sus dichos, Kirchner lo reemplazó.

Según declaró ante la Justicia el contador Jaime Mecikovsky, quien fue subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la AFIP –de donde fue desplazado en 2008 tras respaldar a quienes investigaban presuntas maniobras fraudulentas de Lázaro Báez–, las empresas de este pseudoempresario, que se manejaban con facturas truchas, recibieron obras públicas con sobreprecios. Explicó –además– cómo era la ruta del lavado de dinero y aseguró que el organismo recaudador tuvo un trato preferencial para con Báez y la administradora de los hoteles de los Kirchner.

Durante la declaración de Mecikovsky, abogados de la defensa tuvieron que ser reprendidos por los jueces. Una de las razones fue la insistencia en tratar de desacreditar al testigo. Sin dudas, no contaban con una declaración tan espinosa para los intereses de Báez, Julio De Vido y la propia Cristina Kirchner.

La corrupción en las esferas de gobierno ha venido escalando en nuestro país a niveles inéditos. Se ha creado una sólida matriz destinada a usar fondos públicos para el enriquecimiento privado de funcionarios de diverso rango. La correspondencia entre corrupción y poder político se ha ido afinando groseramente sin que, por lo visto, les haya llamado la atención a muchos funcionarios a cuyo cargo estaban los ministerios que disponían cómo y con quiénes se encaraban las obras públicas que financiamos todos los argentinos con los impuestos.

“ No hay un criterio único para distribuir la obra pública. Es política y la política es el arte de manejar la realidad, y la realidad es cambiante ”, dijo Alberto Fernández al declarar como testigo, y agregó: “ Me llama mucho la atención esta causa, son decisiones no judiciables ”.

De manifestar su desagrado y reclamar explicaciones ante las obscenas imágenes que –estando alejado del kirchnerismo– el periodismo le mostraba sobre el conteo de dinero en La Rosadita o los bolsos con dólares y joyas de José López dejó, Alberto Fernández pasó en pocos años a asegurar como testigo en el juicio de la obra pública que hay “una suerte de fantasía de que se juntaban dos o tres personas y decían ‘mandémosle plata a alguien’” y que “ en los hechos es imposible que eso pasara ”.

La Justicia tendrá mucho para analizar y decidir sobre la grosera trama de corrupción que ha derivado en que ignotos empleados públicos o dirigentes que han trabajado casi toda su vida en el Estado se hayan convertido en multimillonarios. No parece ser, como dice el Presidente, que en los hechos sea imposible que se hayan producido desvíos de dinero. Tampoco, que la impúdica demostración de riqueza habida dudosamente sea una suerte de fantasía.

Urge que la ciudadanía sepa cómo se arman efectivamente los negociados ilegales en torno de la obra pública, aprovechando para ello testaferros, prestanombres y oscuros cambistas en la ruta cenagosa que conduce a quedarse con lo producido por todos los argentinos .

Es de esperar que la Justicia pueda dilucidar, más temprano que tarde, quién dice la verdad y quién miente, y qué penas aplicar en los casos que corresponda. Solo el valor ejemplificador de las condenas permitirá superar el extendido registro de impunidad que prima en la ciudadanía.