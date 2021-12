Ni miguitas en la mesa

Para cuidar la mesa de los argentinos, el Gobierno ha arrasado el resto de la casa, desde el comedor hasta la cocina. Nada queda en la alacena, ni en la heladera, ni en el último estante de la despensa. Y en la dichosa mesa, ni miguitas quedan.

Cuidar la mesa, para el kirchnerismo, significa cuidar los votos. Y cuidar los votos es mantener el poder, para asegurar la impunidad de una y los cargos de otros. No hay empatía; menos que menos, solidaridad. Quien es solidario y tiene principios, no roba ni deja robar fondos públicos. Y quien carece de ellos, privilegia los sobreseimientos a cuidar la mesa, conforme a las prioridades del instructivo kirchnerista. No el del discurso populista, sino el que rige puertas adentro.

Lo que vacía la mesa hasta dejarla incluso sin miguitas es la inflación. La misma que financia el déficit fiscal. Pero Alberto Fernández no tiene permitido hablar del tema, ni dar la menor señal de alguna intención para reducirlo. Desde el comienzo, la negociación de la deuda se encaró sin plan económico previo. Según el Presidente, era su táctica inteligente para no mostrar cartas ante contrincantes astutos. La realidad es que el contendiente no estaba en el exterior, sino en casa. Optó por no mostrar un plan ante la ciudadanía, porque ello develaría un curso de acción. Si el plan perpetuase el desajuste con la finalidad de conservar los votos, adiós al crédito para financiarlo. Si implicase un ajuste “neoliberal”, adiós a los votos para la impunidad.

Esta situación de incertidumbre intencional, sostenida a rajatabla por la militancia camporista, se mantiene hasta la actualidad a través de la promesa de un plan plurianual que no aparece y de un proyecto de presupuesto dibujado en la arena.

Quien es incapaz de generar confianza sabe que cualquier ajuste significará pagar costos políticos. Al ir en contra de sus convicciones manifiestas, jamás podrá lograr el fruto virtuoso que procuran los programas de estabilización: el cambio de expectativas, la baja del riesgo país y el ingreso de capitales para compensar, con inversiones y mayor actividad, el impacto inmediato de la contracción del gasto.

En ausencia de un programa, el gobierno gestiona la economía con discursos, parches y remiendos, que generan distorsiones y multiplican los problemas. Los controles y prohibiciones, antiguos como la humanidad, tienen por común denominador la propagación de conductas patológicas que empeoran lo que se quiere mejorar.

Desde que la economía fue reconocida como ciencia social y no como ciencia de la Naturaleza, su eje principal ha sido siempre la conducta humana ante el desafío de la escasez. Y de allí, la importancia de los incentivos que generan las reglas del juego comunitario.

La gestión económica, dominada exclusivamente por el cortísimo plazo a través de parches y remiendos, solo ha suscitado una miríada de incentivos perversos y contradictorios, que consumen el esfuerzo colectivo en artificios estériles, destruyen valor en conductas anómalas o generan plusvalías en provecho de los más pícaros. En ausencia de un horizonte cierto, el incentivo para invertir y trabajar se convierte en un “sálvese quien pueda” ante la avalancha de controles, impuestos y la dilución de lo poco que queda de nuestra moneda.

Los empresarios, comerciantes y profesionales pasan su tiempo llenando formularios, buscando contactos, consultando contadores. Como en los mejores tiempos de la “patria financiera”, la rentabilidad del negocio depende de proteger el capital de trabajo y especular con la inflación. Mientras tanto, los pobres aumentan y también aumenta su pobreza.

La inclinación humana por maximizar beneficios y minimizar costos funciona en todas las actividades de la vida. No solamente en el mercado de la mano invisible, siempre criticado por el kirchnerismo, sino también en el mercado de la mano visible, donde las fortunas van y vienen conforme a los negocios del poder.

Así como los incentivos para invertir y producir desaparecen en una economía de parches y remiendos, la ampliación del poder discrecional de los funcionarios para permitir o prohibir, otorgar o denegar, subsidiar o sancionar ha provocado un “boom” del mercado manejado por la política, con su secuela de retornos y riqueza para un puñado de corruptos e improductividad para la sociedad.

El atraso cambiario, como ancla de precios y salarios, ha provocado la caída de reservas, al aumentar la demanda de divisas y reducir su oferta. A su vez, la baratura del dólar oficial ha incentivado la sobrefacturación de importaciones y otros pagos al exterior hasta llegar al estrangulamiento en la provisión de insumos para la industria y el campo. ¿Quiénes obtienen las divisas? ¿Quiénes deniegan o autorizan?

Los controles de precios, desde tiempos de Diocleciano (301 D.C.), provocan desabastecimiento, mercados negros y ajustes por cantidad o calidad. La peregrina idea de “desacoplar los precios internos de los internacionales” en materia de alimentos es otro disparate para intentar soslayar la verdadera causa de la caída del salario en términos de dólares: el impuesto inflacionario. La creación de fondos especiales, reciclando subsidios desde los exportadores a los industriales, para que estos vendan a precios “desacoplados”, es otra fuente de burocracia y corrupción. Vale recordar los subsidios que otorgaba la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) a propietarios de “feedlots” cuando la dirigía Ricardo Echegaray y cobraba su esposa.

Salvo en Corea del Norte, Singapur o China, donde la corrupción se paga con la vida, o en los países que la consideran normal, el resto del planeta prefiere confiar en la ética pública y la eficacia de los controles para evitar que el Estado sea un mercado persa. En la Argentina, conociendo los retornos de los contratistas de obras, los desvíos de los subsidios al transporte y el direccionamiento de contratos viales, sobran razones para desconfiar de los cepos y las cajas oficiales. Allí opera a sus anchas el mercado de la mano visible, mientras los privados giran en círculos, sin brújula, ni horizonte.

La ausencia de un programa económico serio tiene un costo enorme en materia de inversión y empleo. Cuando se gobierna a través de la casuística y la improvisación, en un contexto de altísima inflación, los incentivos humanos tienden a romper el pacto social y a generar conductas depredadoras. Y la expansión del poder estatal, para intentar corregir desequilibrios de su propia autoría, mediante controles y subsidios, expande el otro mercado. El que se plasma en resoluciones y dictámenes, se negocia entre bastidores y se transa con bolsos en los baños, los hoteles o los conventos.