No los salva nadie

CARACAS.– La Fiscalía del gobierno de Nicolás Maduro, dirigida por Tarek William Saab, pensó que con el solo hecho de “mostrar” buenas intenciones se iban a salvar del proceso que se adelanta en la Corte Penal Internacional (CPI). Pues resulta que Karim Khan se encargó de bajarlos de la nube, pues su despacho no está dispuesto a creer en promesas. “La evaluación de la complementariedad de la Fiscalía no puede ser prospectiva y especulativa, sobre la base de hechos que puedan ocurrir en el futuro”, enfatizó el fiscal de la CPI al comentar la decisión de no aceptarle la petición de prórroga al gobierno chavista para el proceso. ¿Qué significan las palabras de Khan? Que de lo que se trata es de lo que han hecho en casos específicos para poder procesar, juzgar y sentenciar a los culpables de violaciones de los derechos humanos.

Se elevan a 50 las denuncias que maneja ahora la Fiscalía de la CPI. ¡Y el despacho de Saab solo ha actuado en 9! Es evidente que si se los deja solos, no se conseguirá impartir justicia y los culpables de los delitos seguirán libres, sobre todo los últimos eslabones de la cadena, los autores intelectuales. Ahora los denunciantes tienen oportunidad de remitir sus observaciones para que todo siga su curso. No habrá dilaciones ni pausas, como lo pidió el gobierno de Maduro. Se desdicen ellos mismos, pues ni siquiera disimulan para hacer creer que están dispuestos a profundizar en las denuncias e imputar a los culpables de los tantos otros casos que ni siquiera parecen haber revisado.