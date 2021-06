Ojos para el fútbol

Pocas cosas más atractivas visualmente para millones de argentinos que mirar un partido de fútbol. A fin del mes pasado, en la final de la Champions League que enfrentó al Chelsea con el Manchester City, la transmisión televisiva local estrenó un nuevo sistema.

La cadena ESPN implementó el “relato alternativo” a partir de la opción “programación secundaria de audio” (SAP) de los televisores que, sujeto a la tecnología que brinda el cableoperador, permite que personas con discapacidad visual puedan seguir fielmente un partido a partir de la escucha. Así, la transmisión televisiva original suma un audio descriptivo adicional.

La Asociación de Ayuda al Ciego (ASAC) y la Asociación Pro Ayuda a No Videntes (Apanovi) brindaron su asesoramiento para que los relatos fueran lo más descriptivos posible. Silvio Velo, estrella del fútbol adaptado y capitán del seleccionado argentino de fútbol sala para ciegos, Los Murciélagos, también colaboró para que no se perdieran detalles. Hubo incluso un ensayo previo con otro partido y el intercambio fue muy enriquecedor. Cuesta imaginar todo lo que un relato habitual deja afuera para quienes no ven la pantalla. Basta con cerrar los ojos y solo escuchar para notar todo lo que se pierde.

Un retrato del estadio, el número de un jugador, el color de una camiseta, un cambio de frente, la dirección que toma una pelota, un gesto, una falta, el festejo de un gol, todo lo que los ojos de un hincha perciben abre un enorme desafío al relator alternativo abocado a brindar una experiencia contextualizada, fidedigna y cargada de la emoción propia del deporte a quienes tienen una discapacidad visual.

La intención del canal, que transmite a todos los cableoperadores del continente, es ir extendiendo progresivamente una locución descriptiva y narrativa a otros deportes, aumentando también la frecuencia. Celebramos calurosamente la iniciativa de ofrecer contenidos cada vez más inclusivos y accesibles para mayor cantidad de espectadores.

LA NACION