Los desafíos que plantea el coronavirus (Parte I)

No es con pánico como debemos enfrentar la emergencia, sino con educación, prevención, atención adecuada, y cuidado personal y por el prójimo

No es con pánico como debemos enfrentar la emergencia, sino con educación, prevención, atención adecuada, y cuidado personal y por el prójimo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de febrero de 2020

Ya lo advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS): el mundo debe prepararse para una eventual pandemia de coronavirus. Lo cierto es que hasta el momento se conoce el punto de inicio de este brote que expande cada vez más su alcance, pero aún no se logró ponerle un freno que contenga su avance. El citado organismo internacional lleva un monitoreo continuo sobre la expansión del contagio, pero exhortó a cada país a que cada uno haga "sus evaluaciones según su contexto" y que se concentre "en la contención". En este punto, la OMS advierte que la mirada debe posarse especialmente sobre la población más vulnerable: los adultos mayores, los pacientes con factores de riesgo como la diabetes, las cardiopatías o las inmunodeficiencias, y los ciudadanos con condiciones sanitarias deficientes.

Los casos aumentan diariamente en China (más de 81.000 desde que empezó el brote, con más de 2700 muertes), pero también en Italia, Irán y Corea del Sur. "Por el momento, fuera de China hay 2074 casos en 28 países y 23 muertos", aseguró recientemente Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. Se registran personas enfermas en Asia, Europa, Oceanía y América del Norte, y un primer caso confirmado en Brasil. Pero las cifras varían conforme pasan las horas.

Esta emergencia sanitaria tiene, al mismo tiempo, complicaciones económicas, como las que atraviesa hoy la industria de los cruceros (repetidas son las historias de los pasajeros que han quedado varados en las embarcaciones porque son rechazados en los puertos de diversos países) o las que llevaron en Italia a suspender el mítico Carnaval de Venecia. Se está evaluando incluso la suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio, de julio de este año, entre otros importantes eventos deportivos, académicos y culturales.

Está claro que no hay regiones que parezcan estar a salvo del contagio, por lo que hay que esperar que los controles se extremen y no se vuelvan laxos por menospreciar la amenaza del virus. Si bien, como expresó el ministro de Salud, Ginés González García, preocupa más en nuestro país la presencia de enfermedades como el dengue y el sarampión, esto no implica desconocer lo que sucede en el resto del mundo.

En cuanto a las medidas de precaución, como señaló la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, la toma de la temperatura en aeropuertos y bajadas de cruceros "es un control muy poco específico y al que se le pueden escapar fácilmente personas que estén infectadas". A esto debe sumarse una actitud responsable de los viajeros, que tendrán que hacer un autorreporte de sus síntomas. No obstante, personas infectadas y que aún no los presentan, pueden desconocer de buena fe que transmiten la enfermedad.

En la Argentina todavía no ha comenzado la época fuerte de gripe. Las recomendaciones para evitar el contagio de cualquiera de sus cepas se aplican también a este virus. Esto es: extremar la higiene de las manos, toser o estornudar sobre el pliegue de antebrazo, evitar el contacto con otras personas en cuanto se detectan síntomas compatibles con la enfermedad, así como promover una alimentación sana y un descanso adecuado que potencie la actividad del sistema inmune.

Es de esperar que se intensifiquen las campañas de toma de conciencia a través de todos los canales de comunicación, mediante el uso de material gráfico, videos y apps en instituciones de todo tipo y muy especialmente en redes sociales, donde poder explicar el modo de contagio y cómo realizar correctamente el lavado de manos, único método probado hasta el momento para prevenirlo.

Es importante destacar que esta situación mundial no se frena con pánico, sino con una acción conjunta, continua y organizada de todas las dependencias del área de salud. Por supuesto, los ciudadanos debemos tener un rol activo y responsable para cuidarnos y cuidar al prójimo.

Ante el avance sostenido del virus, el sistema de salud debe anticiparse y estar preparado para un potencial aumento del número de consultas y casos, y disponer de las herramientas para el diagnóstico rápido y preciso. Debe contar con los insumos necesarios para atender a pacientes, proteger al personal de salud y disponer de la suficiente dotación de camas destinadas a internación, ya sea en el sistema público como en el privado.

Mañana: Los desafíos del coronavirus y la economía mundial (Última parte)

ADEMÁS