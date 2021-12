Periodismo y tiranía

Este ha sido un pésimo año para el periodismo en el mundo. La cárcel y el asesinato se han prodigado para quienes se dedican a informar a sus conciudadanos. Según el Comité para la Protección del Periodismo (CPJ), organización independiente con sede en Nueva York y fundada en 1981, 293 periodistas han sido encarcelados en el mundo, 13 más que en 2020, 19 fueron asesinados y cinco más murieron en zonas de conflicto o en circunstancias sospechosas. Maria Ressa, periodista filipina, y Eugeni Muratov, periodista ruso y director de Novaya Gazeta, dedicaron sus discursos de recepción del premio Nobel de la Paz, el pasado 10 de diciembre, a los periodistas asesinados y a los que sufren persecución, y recordaron entre muchos otros los asesinatos de la rusa Anna Politkóvskaya, el saudí Jamal Khashoggi y la maltesa Daphne Caruana Galizia y el reciente encarcelamiento del empresario de prensa hongkonés Jimmy Lai.

Son 24 los periodistas muertos en el ejercicio de su oficio en 2021 en el mundo, de los que 19 han sido directamente asesinados. México ostenta el desgraciado récord, con nueve periodistas muertos.