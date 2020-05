Pobreza sustentable... ¿profecía autocumplida?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de mayo de 2020

En la Francia de 1771, el químico Antoine de Lavoisier había recibido de su suegro, como dote, una concesión para recaudar impuestos -la Ferme Générale-, y, además de investigar el fenómeno de la combustión, cuentan que se interesó también por la naturaleza humana. En particular, por las maniobras que realizaban los propietarios para no pagar sus deudas. Como aquel hombre rico que simulaba pobreza para exhibir menor capacidad contributiva. Al comienzo, se vestía con modestia y circulaba a pie, sin fausto ni lacayos. Con el tiempo, fue perfeccionando la simulación descuidando sus casas y el cultivo de sus campos. Era tal su empecinamiento en pagar menos a sus acreedores que de verdad se hizo pobre. La profecía autocumplida. Peor la pasó Lavoisier, el mejor científico de Francia, quien fue guillotinado en 1794 por el odio que su concesión suscitaba, al amparo del lema "la República no necesita de sabios ni de científicos".

En la Argentina, la cuestión de la deuda externa se ha enlazado con las ciencias de la naturaleza a través de expresiones popularizadas en tiempos de agroquímicos, deforestaciones y contaminaciones. Se ha entrado en un berenjenal idiomático y el gran público ya no sabe si la deuda debe ser sustentable o la economía, sostenible; si los acreedores deben soportarla o la población, sostenerla.

La visión clásica indica que una deuda será sustentable o no según la hoja de ruta que el deudor defina para el futuro. Un esfuerzo serio de crecimiento, aun en este contexto adverso, haría sustentable lo que parecería no serlo. Un manejo errático e incoherente, en cambio, hará insostenible cualquier economía, insustentable todo endeudamiento e insoportable, para la población, su triste consecuencia: un país insostenible, insustentable e insoportable.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ha focalizado su interés en esa negociación con aparente descuido de otras facetas de la gestión económica, como si el alivio financiero de una buena reestructuración fuese suficiente para poner al país de pie, luego de la pandemia.

Como en la anécdota del hombre rico, el ministro no ha develado su plan económico para no alertar a los acreedores respecto del potencial de la Argentina y así mejorar los términos del eventual acuerdo. Pero simultáneamente, de tanto "llorar miseria", está provocando la famosa profecía autocumplida.

Hasta ahora, mientras Guzmán cambia tácticas ante los bonistas, su cartera intenta paliar los daños que la cuarentena provoca sobre la industria, el comercio, los servicios, los independientes, los informales y los excluidos. El peronismo siempre se sintió cómodo a la hora de practicar asistencialismo y administrar subsidios, establecer controles, emitir moneda y transmitir en cadena. En la emergencia habrá que tolerarlo, en su justa medida.

Pero lo cortés no quita lo valiente y en este momento lo valiente es más que urgente. El titular del Palacio de Hacienda debe asumir con plenitud su doble rol: como ministro de la crisis y como ministro de la recuperación.

La reestructuración exitosa de la deuda no es un plan económico. Es condición necesaria, pero no suficiente. La Argentina tiene una multiplicidad de frentes abiertos, que se manifiestan en la caída de la producción y del empleo frente a un crecimiento descontrolado del déficit fiscal y la emisión monetaria.

De esta gravísima coyuntura no se saldrá gracias a la habilidad de costureras hacendosas o de creativos alquimistas. No se logrará cosiendo mantas de incentivos sectoriales con retazos keynesianos ni con retortas y probetas para trasmutar papel pintado en oro de primera ley. Mucho menos, con la expansión del Estado, quebrado y contagiado, en la banca, los servicios públicos, el comercio exterior, las industrias esenciales, el transporte aéreo o los medios "concentrados". Ni con un festival de bonos o letras, voluntarias o compulsivas, para intentar absorber los excesos de liquidez mientras la gente se fuga aún más del peso.

El óbice que condiciona todas las buenas ideas para "el día después" es la ausencia de moneda. La primera página del primer capítulo del primer documento que se elabore debe responder a una pregunta: ¿cómo aumentar la demanda de dinero por parte de los argentinos? Como en los tests para el coronavirus, todas las medidas que se encuentren en carpeta, así como todas las declaraciones públicas de los funcionarios, deben pasar por un hisopado: si contribuyen a aumentar la demanda de dinero, serán aprobadas; si no, archivadas.

El regreso a los plazos fijos -con intereses decrecientes- es la única forma "sustentable" de impedir que la enorme emisión monetaria vaya al dólar y a los precios. La demanda de dinero es el barómetro que indicará si las cosas se están haciendo bien o mal. Detrás de ese indicador sencillo estará todo lo demás: la reactivación productiva, el aumento de recaudación, la expansión del crédito, la caída del desempleo, la reducción de la brecha cambiaria y el mejor humor de los jubilados.

La respuesta a esa pregunta implica de por sí todo un plan económico. En ausencia de demanda de dinero, los parches se descoserán y todo el esfuerzo de la reestructuración se tirará por la borda. Si se omite responderla, pensando que bastará con los ingresos del campo, alguna ayuda del FMI, el impuesto a la riqueza, el auge de las motocicletas, los monopatines y las bicicletas, el talento de las costureras o la destreza de los alquimistas, la crisis se profundizará.

Con altísima inflación, la brecha cambiaria continuará ampliándose y, como un agujero negro, succionará cualquier saldo de divisas que se aproxime al "horizonte de sucesos", al decir de Stephen Hawking. Desafortunadamente, luego no podremos viajar al pasado para darnos otra oportunidad, como en la ciencia ficción.

En una economía de mercado, un ministro de Economía es un administrador de expectativas, un balizador de pistas, un faro hacia el futuro. Eso implica un rol político para liderar su gabinete, fijar metas, coordinar el mensaje y transmitir convicciones. Ello asegura la consistencia de las medidas y el compromiso firme de cumplirlas.

Su actividad trasciende los límites de la gestión interna e incide sobre las decisiones de todos los agentes económicos del país. Al ser responsable del gasto público y de las políticas que afectan todas las actividades de la República, el Estado nacional gravita sobre directivos y gerentes, cuentapropistas y empleados, productores y consumidores desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Cada medida, cada mensaje, cada trascendido, cada parpadeo, tiene impacto sobre el empleo, la recesión, el consumo y la inversión.

De un ministro de Economía se espera un programa económico consistente, que genere expectativas favorables al empleo y la inversión productiva. Que ponga en marcha el círculo virtuoso de la prosperidad, para que los padres puedan estar orgullosos de ser argentinos, lograr trabajo genuino y mandar a sus hijos a la escuela, sin necesitarlos para mendigar en las calles o trabajar en un taller clandestino.

No ignoramos que en el seno del Gobierno hay distintas visiones y paradigmas respecto del futuro de la Argentina. Para algunos, hay que releer a Ernesto Laclau; para otros, a Juan Bautista Alberdi. Sin embargo, aun cuando plantee dificultades políticas, el camino para romper el maleficio de la profecía autocumplida es solo uno y pasa por la reconstrucción de la seguridad jurídica y la confianza.