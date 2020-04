Populismo XL: el auge del modelo extractivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de abril de 2020

Desde que el ser humano dejó la trashumancia y se afincó en las primeras aldeas, aprendió a cultivar la tierra para tener alimento regularmente sin depender de la caza y de la pesca. Con el tiempo, las herramientas se hicieron más complejas y costosas. En algunos países, como el nuestro, la adopción de instituciones que favorecieron el comercio, el ahorro y la inversión permitió generar flujos crecientes de riqueza. Con esos recursos, pudieron desarrollar infraestructura y brindar mejores condiciones de vida al conjunto, desde educación pública hasta programas de vacunación. Desde cloacas en barrios carenciados hasta la prevención de la violencia de género. Actualmente los consideramos "derechos", pero su provisión es muy costosa y tan frágil como los vaivenes de la política.

Tras el golpe militar de 1943, se inició un experimento de inclusión de masas populares, exitoso en su comienzo, pero que, con el tiempo, equivocó el camino institucional, al expandir el papel del Estado sin una expansión simétrica del sector privado, único proveedor de los recursos necesarios para sufragar los mayores gastos.

Esa regla de oro fue ignorada y los desequilibrios fiscales fueron, desde entonces, el fenómeno subyacente a todas las crisis económicas y políticas ocurridas durante casi 80 años, reflejadas en el ranking mundial de decadencia, en el que la Argentina ocupa el primer puesto, sin deseo alguno de abandonar ese podio.

El populismo, tanto en su formato democrático como castrense, no tiene afinidad por las instituciones capitalistas. Estas exigen reconocimiento de los derechos de propiedad y respeto a los contratos en un marco de seguridad jurídica garantizado por una Justicia independiente. En definitiva, el gobierno de las leyes (rule of law) y no el capricho del monarca o del presidente. El populismo, cuyo objetivo es construir poder inmediato a costa de arruinar el futuro, lleva en su ADN un rechazo vital a esos principios y conduce su gestión, invariablemente, hacia una colisión entre la carencia de recursos y la expansión de gastos.

En la historia argentina hemos visto cómo, en ausencia de ingresos regulares y sustentables, vivimos en emergencia perpetua. Ello nos ha convertido en un laboratorio fecundo de medidas extractivas, alegando "estado de necesidad". Sin prisa y sin pausa, todas las alcancías han sido violentadas. Desde el "ahorro forzoso" hasta la "pesificación asimétrica". Desde los sucesivos defaults de la deuda pública hasta la confiscación de las AFJP. La inflación, más persistente y sigilosa, ha sido otro artificio extractivo para que el Estado no deje de gastar, redistribuyendo recursos sin equidad ni solidaridad.

Quizás la Argentina ha sufrido la "maldición" de los recursos naturales, como Venezuela, Nigeria y el Congo. La productividad inigualable del suelo pampeano ha permitido sostener, con tropiezos, un gasto público desmesurado y un sector industrial demandante de divisas. Esa ha sido la viga maestra de todas las alquimias populistas, que han solidificado un entretejido de intereses creados, grupos de presión y expectativas colectivas que solo conciben prosperar a través de extraer rentas del trabajo o del ahorro ajeno. Y bloquear cualquier modificación del statu quo . De competitividad, ni hablar.

Pero la caída de precios de las commodities desde 2008 impactó en las finanzas públicas. Así surgieron las malogradas "retenciones móviles" y la confiscación de ahorros en las AFJP. Desde entonces, se recurrió a una combinación letal de emisión monetaria, presión fiscal y endeudamiento.

Como "Dios es argentino", nuevas tecnologías hicieron posible la explotación de los yacimientos de shale (hidrocarburos de esquisto) en Vaca Muerta, con reservas de 27.000 millones de barriles, lo que hizo de la Argentina el segundo reservorio mundial de shale gas (desplazando a Estados Unidos) y el cuarto de shale oil . Una nueva alternativa para vivir de rentas.

El gobierno de Alberto Fernández preveía como pilares de la recuperación económica las nuevas retenciones al campo, la producción de Vaca Muerta, la reestructuración de la deuda y la inyección de pesos para reactivar el consumo. Desafortunadamente, la súbita caída del precio del petróleo ha hecho inviable aquel proyecto salvador. Para colmo, la pandemia de Covid-19 ha aumentado los gastos del Estado y reducido sus ingresos. Ahora hay que buscar nuevos caminos. ¿Se evitarán los errores del pasado?

El diputado kirchnerista Hugo Yasky sintetizó cuál sería la "solución" extractiva para superar la catástrofe fiscal: "Los recursos que existen hay que ir a buscarlos donde están". En esa línea, los legisladores que responden a Cristina Kirchner, comenzando por su hijo Máximo, han salido con linterna y detector de metales en busca de "grandes fortunas" para sostener el edificio de gastos que ellos mismos construyeron. Creerán que esa prospección ha sido exitosa, dado el menú de exacciones que han propuesto, desde un impuesto a quienes "blanquearon" en 2016-17 que sería inconstitucional, hasta un gravamen extraordinario a los mayores patrimonios. Ignorando, quizás, que este gobierno ya modificó el impuesto a los bienes personales, aumentando las tasas y gravando el triple a quienes no acepten repatriar parte de sus bienes en el exterior.

Le ha sido encomendado al diputado filomarxista Carlos Heller la consolidación de tantas iniciativas luminosas en un solo texto. Para el legislador es un tema sencillo ya que, según su opinión, no cambiará la vida de quienes mucho tienen un acto solidario hacia quienes tienen poco.

Pero estas medidas, propias de un populismo extra large (XL), son señales que alteran los incentivos, cuestión que ignoran quienes simpatizan con Cuba y Venezuela, donde rige la manu militari . Todas las empresas privadas son fruto de la acumulación de capitales y la decisión de invertirlos en la Argentina o huir de ella depende de cómo se resuelven estas opciones.

El país no se pondrá de pie ni con más impuestos ni con emisión monetaria. Requiere un flujo creciente de recursos genuinos y estos solo vendrán a través de las exportaciones y de la inversión. Para expandir las primeras es indispensable bajar el costo argentino y aumentar la competitividad. Ello es imposible con los actuales impuestos al trabajo y costos logísticos, además de los gravámenes que las provincias imponen a quienes producen, para financiar sus enormes planteles de empleados, como lo saben sus 72 senadores. El diputado Yasky es sindicalista, al igual que algunos de los impulsores del impuesto Patria. También ellos saben que los fondos públicos (cargas sociales) que se derivan a los gremios y sus obras sociales hacen de estas la mayor empresa argentina, donde las prácticas de sobrefacturación y retornos hacen de la compra de fideos del Ministerio de Desarrollo Social un juego de niños.

En cuanto a la inversión, habrá que hacer deberes durante mucho tiempo para recomponer la confianza en la Argentina, luego de ostentar el récord mundial de defaults, de inflación, de presión fiscal y de corrupción oficial sin condenas.

Decíamos que desde que el ser humano dejó la trashumancia y se afincó en las primeras aldeas, aprendió a cultivar la tierra para tener alimento de forma regular sin depender de la caza y de la pesca. Pero cuando se expolia a quienes cultivan la tierra y a quienes ahorran de su trabajo, a las exacciones les sucederán más pobreza y violencia, en ese orden.