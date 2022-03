Prevención de incendios

Desde el inicio de los tiempos, el fuego ha sido un amigo del hombre, era celosamente cuidado y contenido. Pero también era temido, pues cuando la naturaleza se desataba en un incendio, el terror provocaba la huida de hombres y bestias, y se devastaba la flora.

El cambio climático, los calores y las sequías nos presentan hoy un nuevo frente de combate. Será necesario, primero, prevenir, y luego, combatir con nuevas armas y tecnología. No podemos suprimir el fuego, pero sí prepararnos para controlarlo y minimizar los daños que su furia ocasione.

En este sentido la llamada ley de manejo del fuego, promulgada por el Gobierno a fines del año pasado, ha demostrado ser absolutamente inútil. Tampoco las autoridades nacionales responsables del área han demostrado un manejo medianamente acorde con las responsabilidades que les competen. Faltan idoneidad y vocación de servicio.

El drama de la provincia de Corrientes y sus 900.000 hectáreas quemadas lo demuestra inapelablemente. Si a semejante desastre el responsable del área responde que se trata de jurisdicción provincial, observa la catástrofe desde las playas de Barbados y llega tarde al lugar del siniestro, no queda duda alguna de que no ha tenido la empatía necesaria con la provincia damnificada y sus ciudadanos. Peor aún, no se ha comprendido la gravedad del fenómeno ni sus alcances, que van más allá del drama actual.

De nada sirve repetir a la prensa lo que todo el mundo sabe sobre los efectos de la sequía, la falta de lluvias y la quema de pastizales. La tarea es mayor: se trata de liderar desde la Nación una verdadera campaña que permita no solo llegar a tiempo y con eficacia a las zonas de desastre, cualesquiera sean la jurisdicción y la filiación política de sus habitantes, sino de planificar y prever cómo se anticiparán futuros incendios y cómo responder para combatirlos.

No es posible depender del envío de uno o dos aviones hidrantes de una provincia vecina. Hay zonas del país recurrentes, especialmente en tiempos de sequía. Ello justificaría una flota de aviones nacional o multiprovincial, basada en el centro del país, o desde donde se pueda llegar prontamente a los incendios, apenas nacen, para cortar el fuego en su más próximo origen. El monitoreo satelital debería servir para detectar el fenómeno.

Para ello hay que enfocar el problema holísticamente, y no limitarse a sancionar una ley tendenciosa, que castiga a inocentes y culpables por igual, que cree que el problema del fuego son las “prácticas especulativas y los emprendimientos inmobiliarios”. Es verdad que hay algunos propietarios irresponsables a quienes se debe combatir duramente, pero son los menos, y lo que no se concibe es una ley que condena a la víctima de un incendio doloso a 60 años de inmovilismo productivo, prohibiéndole cualquier actividad agropecuaria distinta de la anterior a la quema. Sufre el daño y la castigan impidiéndole intentar una recuperación económica que le permita paliarlo, y todo ello a pesar de ser inocente víctima del siniestro.

El fuego es un tema serio, el cuidado del ambiente también lo es, las reservas naturales de los parques nacionales, destruidas su flora y su fauna, son todos temas nacionales que requieren idoneidad y decisión ejecutivas, además del apoyo posterior.