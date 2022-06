Promocionar sin aprender

Mientras el Ministerio de Educación de la Nación evalúa suprimir la repitencia escolar y pretende convencer sobre las bondades de una promoción acompañada, la ministra de esa cartera en el distrito porteño, Soledad Acuña, ha expresado su total oposición, habida cuenta del retorno a la presencialidad y la necesidad de recuperar terreno en tan delicada materia. El espíritu según el cual da lo mismo una cosa que la otra, y que tiende a desterrar la cultura del esfuerzo, amenaza con continuar extendiéndose como mancha de aceite en esta sociedad golpeada. Con el mérito en jaque y los incentivos en suspenso, cuesta pensar que el empeño por mejorar la calidad educativa sea para muchos algo más que un conveniente y vacío discurso de campaña .

No hemos de soslayar que, como método pedagógico, la repitencia enciende polémicas hace ya tiempo, al punto de que varios países la eliminaron, pero han trabajado convenientemente en motivar y acompañar a los estudiantes para que aprendan todo lo necesario durante el año. Algo que no ocurre entre nosotros cuando alumnos con graves falencias en lectura y escritura llegan al secundario.

Cuando las noticias dieron cuenta de que los alumnos formoseños podían pasar de año nada menos que con 19 materias previas, la lógica de un poder omnímodo, que parece empeñado solo en agravar la realidad de quienes más sufren la exclusión, quedó alevosamente a la vista. El ingeniero Luis Basterra, ministro de Educación de Formosa, habló de excepciones a raíz de la pandemia en su afán por justificar la medida. Un abusivo poder de policía había instaurado el cierre de fronteras en la provincia, restricciones, detenciones, represión y hasta 28 días de imposibilidad de reunirse con la familia para muchos encerrados en centros de aislamiento. Hoy también hablamos de maestros formoseños castigados y amenazados cuando osan denunciar situaciones irregulares, con informes de uso exclusivamente interno que impiden su difusión.

Hacia fines de 2021 casi el 50% de las niñas y niños de Formosa vivían en viviendas levantadas con materiales inadecuados. ¿Podemos imaginar cómo se educan los que se educan? Asegurar apenas mínimos niveles de alfabetización para los votantes favorece la sumisión por más que se pretenda ocultar la realidad formoseña con medidas efectistas como escuelas bonitas y espaciosas, cuando se las conserva vacías. Más de un cuarto de siglo de gobierno feudal de Gildo Insfrán, con una educación en terapia intensiva, deja el campo orégano para que el atraso y la miseria continúen alimentando un nefasto nepotismo.

Unicef reportó que los niños argentinos arrancan tardíamente su escolaridad, al tiempo que la abandonan antes que el promedio de otros países

El estrepitoso fracaso educativo, agravado por la pandemia, no reconoce límites interprovinciales. El Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, que dirige Alieto Guadagni, advirtió que de cada 10 alumnos que inician el nivel secundario, apenas 4 lo terminan , sin ahondar en qué condiciones. Con diferencias entre provincias, la desigualdad educativa se refleja también en que en 2019 se graduó el 64% de los estudiantes que asisten a colegios privados y solo un 36% de los que cursan en establecimientos públicos , que constituyen el 75% del total del alumnado.

Con notorias inequidades a nivel jurisdiccional, también debemos lamentar que las desigualdades educativas se asienten en gran medida sobre el nivel socioeconómico de los estudiantes, el nivel educativo de sus familias y dónde viven , como señalaba un reciente informe del Observatorio Argentinos por la Educación. “El sistema educativo argentino actual reproduce la desigualdad, no la corrige”, lamenta Guadagni, para quien eliminar las diferencias entre quienes ingresan y quienes completan el ciclo será un avance “hacia la justicia social y la igualdad de oportunidades, favoreciendo la disminución de nuestra pobreza”.