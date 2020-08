Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de agosto de 2020 • 00:01

La profunda crisis sanitaria impacta estrepitosamente sobre una economía ya castigada y el hambre golpea con fuerza. El sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga fue testigo del impacto de la crisis de 2001 sobre los más vulnerables y no duda de que los efectos de la pandemia se harán sentir aún más esta vez. Doctorado en Ciencia Política en la Universidad de California, su llegada a la elite empresarial local le sirvió para ganar muchos amigos que reconocen en él no solo su experiencia en temas sociales, sino, sobre todo, su compromiso y generosidad. Precisamente del intercambio con uno de esos amigos surgió la pregunta que motorizaría el proyecto: "¿Vamos a hacer algo o solo a mirar desde el balcón?".

Convencidos de que valía la pena, sumaron al equipo a más de 200 empresas. De esa alianza nació #SeamosUno, iniciativa que tiene por objetivo llegar con cajas de alimentos y artículos de higiene a un millón de familias vulnerables. Dos empresas de logística pusieron a disposición sus depósitos y más de 450 personas trabajan en la línea de armado de las cajas y en su distribución diaria a través de camiones.

El contenido de cada caja equivale a 56 raciones de comida. Pesa 15 kilos y contiene elementos esenciales y de higiene de calidad, comprados a excelentes precios, para cubrir mínimamente las necesidades de una familia de cuatro integrantes por siete días. El 40% de las cajas va a gente que no recibe subvención estatal y que nunca había ido a un comedor, acostumbrada a ganar su alimento, pero que hoy depende de esta ayuda.

La iniciativa es un ejemplo de eficiencia y transparencia en la asistencia que se propone llegar a 4 millones de personas. Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PricewaterhouseCoopers auditan los procesos que voluntarios de los credos católico, judío y evangélico concretan mediante una aplicación de Accenture.

En el Consejo de #SeamosUno están representados el Centro de Investigación y Acción Social, la Compañía de Jesús, Cáritas, el Banco de Alimentos, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, el Consejo de Pastores porteños, la Asociación de Mutuales Israelitas (AMIA), el Instituto para el Desarrollo Empresarial (IDEA), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (Cedol) y la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), que actúan en coordinación con los gobiernos porteño y bonaerense.

Hasta el momento se llevan recolectados 753 millones de donaciones de empresas e individuos, en dinero y en alimentos, y algo más de 500.000 familias ya recibieron una caja (instagram.com/p/CDJ1iCgDJKN/).

Manu Ginóbili, Gabriela Sabatini, Ricardo Darín, Laura Catena, Diego Torres, Adolfo Cambiaso, Diego Schwartzman y Javier Mascherano ofrece encuentros únicos con los donantes.

Como reflexiona el padre Zarazaga, "la pandemia nos puede enseñar que todos dependemos de todos. No hay una Argentina sana si no es sana para todos, no hay una Argentina próspera si no es próspera para todos. Estamos en el mismo barco. Debemos cuidarnos unos a otros".