Simpatía y empatía frente a la crisis

6 de abril de 2020

Las reglas que nos gobiernan no fueron pensadas para dar respuesta a los distintos escenarios que traerá consigo una epidemia sin fronteras, de alcance global. Ellas fueron diseñadas tomando la normalidad como regla y la singularidad como excepción. Hoy la situación es exactamente la opuesta. La incertidumbre y la imposibilidad para anticipar el futuro caracterizan un tiempo sin precedente, que exige respuestas basadas en la cooperación mutua.

Contratar supone acordar sobre relaciones de intercambio desarrolladas según los hechos que las partes anticipan que sucederán. En diversas dimensiones y múltiples escalas se ordena la vida social dando por descontado un cierto cálculo sobre lo que ocurrirá.

Prueba de ellos son las nociones de caso fortuito y fuerza mayor que nuestro Código Civil identifica como aquello que no puede preverse o que, aun habiendo sido previsto, no puede evitarse. Ese principio descansa en la posibilidad de diferenciar lo que regularmente tiene lugar de aquello que no puede ser anticipado.

Frente a un fenómeno tanto imprevisible como eventualmente irresistible, una infinidad de personas no tendrán más remedio que incumplir con lo pactado. Una pandemia como la que la humanidad enfrenta pareciera ser mucho más que una situación de fuerza mayor. No hay solo unos pocos hechos que escapan a la predicción. La falta de certeza es el denominador común y sobreponernos a ella, el mayor desafío.

Una pregunta, entre tantas que se nos plantearán en los días venideros, será cómo influirá esta situación en los contratos de diversa índole y naturaleza en curso, dado que, obviamente, se verán afectados todos ellos.

Hace pocos días, se difundió que el contrato de un futbolista en España había sido rescindido; esto es, dejado sin efecto, esgrimiéndose para ello causa de fuerza mayor fundada en los efectos del coronavirus sobre el deporte.

En efecto, el futbolista tenía la obligación de jugar para su club, y este -recíprocamente-, la de pagarle el sueldo. Ahora bien, el problema es que la fuerza mayor juega para ambos en tanto les impide cumplir con sus recíprocas obligaciones. El futbolista quiere jugar, pero ocurre que se han suspendido los partidos. Y el club querría poder pagarle, pero no hay recaudación sin partidos disputándose.

El ejemplo es tan real y el conflicto que surge tan evidente que puede considerárselo paradigmático para ayudarnos a pensar soluciones más amplias fuera del ámbito de estricta aplicación de la excepción que nos ocupa. Ya se han tomado medidas novedosas en otros campos de las relaciones laborales, un delicado tema que demandará mucho más que creatividad a la hora de conciliar posiciones.

Habrá entonces que consensuar soluciones superadoras que contemplen la situación de todas las partes involucradas en las relaciones contractuales, recomponiendo las condiciones económicas, buscando un justo equilibrio entre ambas partes, hasta que pueda restaurarse la actividad económica que la pandemia ha terminado de desbaratar.

Más que invocar la fuerza mayor, como impedimento que permite incumplir, debería pensarse en nociones que etimológicamente se relacionan como simpatía y empatía. La simpatía, entendida como la búsqueda de una solución común y solidaria con el otro. Y la empatía, en el sentido de desarrollar la capacidad de comprender al otro.

Ambas nociones permiten proyectar y construir en lugar de detenernos en la claudicación. Seguramente deberá sobrevenir una etapa de mutua cooperación.