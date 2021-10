Sin trenes para la estación Massa

Solo quienes viven del Estado, con sueldos asegurados, imaginan que los planes sociales se pueden transformar en trabajo genuino, cosiendo parches en una tela que sus colegas rompen con mayor velocidad e igual diligencia.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, rápido de reflejos, tomó la iniciativa ante el resultado de las PASO, con un proyecto de ley creando el programa “Puente al empleo” para transformar todos los planes sociales, en empleo formal. Con un Estado fundido, el Gobierno ha encontrado el límite real a la expansión de subsidios y recurre al sector privado para ayudarlo. El proyecto prevé varios incentivos, tanto para quienes pretendan trabajo, como para las micro, pequeñas o medianas empresas que lo ofrezcan, inclusive mediante el “blanqueo” de empleos no regularizados.

La Argentina ya superó el millón de personas que reciben planes. Actualmente, todos se agrupan bajo el nombre de Potenciar Trabajo, que incorpora múltiples programas anteriores. Convertir planes en trabajo genuino es un desafío ciclópeo que requiere políticas coordinadas de todas las áreas de gobierno, en base a consensos perdurables. No basta con reducir las cargas sociales, ni mantener los pagos durante 12 meses como complemento del salario, ni la condonación de deudas, ni otros incentivos puntuales. Las asimetrías entre el nivel educativo de quienes tienen planes y las necesidades de las empresas configuran un obstáculo difícil de superar en el corto plazo. Y la incertidumbre respecto del futuro agrega otra valla hoy infranqueable.

La dignidad, la identidad y el sentido de la vida no se resolverán con esta nueva alquimia mágica, sino con un profundo cambio de expectativas que alienten la inversión y la expansión productiva. Por supuesto, siempre habrá asesores creativos que encontrarán resquicios para utilizar los beneficios de la ley, sin mover el amperímetro del empleo, ni contribuir a la mejora del clima.

¿De qué vale regalar boletos a un millón de personas, para que tomen un tren que nunca pasará? Solo quienes viven del Estado creen que la actividad privada funciona igual que el sector estatal, como reparticiones dóciles a los planes oficiales. Y que los empresarios siempre estarán allí, pagando impuestos confiscatorios, congelando precios y dando empleo, sin mirar el contexto político y el futuro de sus negocios.

No se sabe si el trayecto del particular tren argentino conduce a Noruega o Cuba; a Suecia o Venezuela; a Dinamarca o Nicaragua; al mercado libre o al almacén racionador

El tren del empleo genuino, al que se pretende subir al millón de “planeros”, difícilmente llegue a la estación Massa, donde el ubicuo diputado lo estará esperando en el andén, con aplaudidores, fotógrafos y banda municipal.

Son innumerables las razones por las cuales ese tren no se pondrá en marcha, ni llegará a destino, ni dará empleo formal al millón de beneficiarios que hoy cobran del Tesoro Nacional. Por cierre de importaciones, quizás no consiga repuestos. Por falta de crédito, posiblemente no tenga capital de trabajo. Por culpa de la inflación, sus pasajes estarán congelados. Por la crisis energética, podría faltarle gasoil o sufrir cortes de electricidad. Por malestar social, tal vez lo detengan paros sorpresivos. Por presión sindical, quizás le exijan más personal que el necesario. Por la pandemia, no podrá despedir y si lo hace, afrontará doble indemnización. Por voracidad municipal, encontrará tasas abusivas, en cada rincón del país. Y, por sobre todas las cosas, incertidumbre respecto al futuro, si pretendiese intentar avanzar.

El maquinista dice y se desdice. Cambia el ayudante, el guarda y el fogonero. Los señaleros discuten, mientras ponen y sacan señales contradictorias. Los cambios de vías son impredecibles y nadie sabe si más adelante estarán cortadas, inundadas o colgando en el vacío. No se sabe si el trayecto conduce a Noruega o Cuba; a Suecia o Venezuela; a Dinamarca o Nicaragua; al mercado libre o al almacén racionador.

El “Puente al empleo”, debería ser un capítulo de un plan global integral, para poner a la Argentina de pie, que incluya políticas educativas, seguridad interior, justicia independiente y reformas estructurales para crecer en forma genuina, con seguridad jurídica, respeto de los derechos de propiedad y alineamiento con los países que respetan las libertades individuales.

Hasta ahora, la acumulación de medidas exactamente contrarias, han sido innumerables. Los precios máximos, los distintos cepos, la inexistencia de moneda; la estatización de la Hidrovía y los corredores viales; el cierre de El Palomar, la absurda declaración de internet, el cable y la telefonía celular como servicios públicos; la prohibición de exportaciones agropecuarias; los congelamientos de tarifas, la alteración de los contratos de trabajo, de alquileres y de medicina prepaga; los retrocesos en materia de teletrabajo y de economía del conocimiento; la absorción de los activos bancarios por el Banco Central; el “default” compulsivo del sector privado; el fin del pacto fiscal con las provincias; la mayor presión impositiva para la mayoría de las empresas; el desplazamiento arbitrario y acomodaticio de jueces, el ataque a la Corte y las declaraciones de Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, frente al Presidente de la Nación, proponiendo el abandono de la alternancia democrática o el retrógrado pensamiento de Roberto Feletti, secretario de Comercio, quien postula la radicalización del populismo, son elocuentes botones de muestra.

¿Cómo se detendrá la inflación, sin crédito interno, ni financiación internacional? ¿Hasta dónde llegará la presión fiscal el año próximo? ¿Cómo se desarmará la “bomba” del déficit cuasifiscal? ¿Cómo se resolverá el atraso tarifario sin un estallido social? ¿Cómo impactará un ajuste de tarifas sobre los costos empresarios? ¿Cómo se eliminará la brecha cambiaria sin una fuerte devaluación? ¿Cómo se regularizarán las importaciones si se mantiene la brecha? ¿Cómo se reactivará la industria sin insumos importados? ¿Cómo quedará el salario con un ajuste sin confianza? ¿Cómo se evitará el default con el FMI? ¿Cómo se protegerá a los más vulnerables cuando termine el festival de gasto y emisión para la impunidad de Cristina Kirchner?

Los empresarios grandes y chicos, quienes manejan micro, pequeñas o medianas empresas no ignoran esos problemas y se formulan esas preguntas antes de resolver si expandirán sus plantas de empleados, con o sin los beneficios del proyecto massista. Eso es lo relevante. El resto son solo palabras al viento.