Tragarse el sapo, de Lenin a Cristina Kirchner

En 1921, Lenin debió girar a la ortodoxia para detener el caos económico de Rusia, apenas cuatro años después de la Revolución de Octubre (1917). El régimen de terror impuesto por los bolcheviques, además de eliminar el derecho de propiedad, utilizó la inflación como arma bélica para destruir la moneda . El “comunismo de guerra” convirtió a Rusia, potencia mundial, en un país paupérrimo, con sus fábricas paradas, caídas de cosechas y hambre generalizada.

A diferencia de la República de Weimar (Alemania, 1918-1933), donde la emisión se descontroló en forma no intencional, Lenin la multiplicó a propósito con el objetivo de eliminar la moneda, base fundamental del mercado, y la división del trabajo, causante por supuesto de la “alienación” de la clase trabajadora en provecho de la burguesía explotadora.

Y tuvo un éxito rotundo, pues los precios subieron un 655% en 1917; 10.000% en 1918; 90.000% en 1919; 900.000% en 1920, y más de 60.000.000% en 1921. La persecución a los campesinos por no entregar su grano a cambio de billetes depreciados motivó requisas, asesinatos y deportaciones. Sin cultivos, se provocó la gran hambruna del Volga (1920-21) estimándose los muertos en cinco millones. Como en la experiencia colectivista de la Comuna de París (1871), la gente comió hierbas y cortezas, perros y gatos. Hasta se reportaron casos de canibalismo.

Al haber repudiado la deuda zarista (default) Rusia quedó sin crédito para comprar alimentos en el exterior. Ante la dura realidad, Lenin debió “tragarse el sapo” , dando un volantazo en 1921 e implantando la Nueva Política Económica (NEP), que reintrodujo un capitalismo a medias para detener la inflación y recuperar la producción, incluyendo una reforma monetaria. Para no atribuir virtudes al sistema denostado, Lenin la llamó “retirada estratégica” en pos de consolidar el comunismo. Humillado, debió aceptar ayuda de los Estados Unidos y de la Cruz Roja para alimentar a la población, la que recibió sémola, cacao, leche condensada, pan blanco y azúcar.

Pero a Lenin el sapo capitalista le resultó indigerible y al poco tiempo sufrió cuatro infartos cerebrales que lo postraron. Murió en 1924. Ni lerdo ni perezoso, Stalin tomó el poder, abandonó la NEP y forzó la industrialización con planes quinquenales. No jugó más con la inflación pues, en la Unión Soviética, la moneda fue innecesaria, donde funcionaron el Gosplan, el racionamiento, el trueque… y los faltantes.

La Argentina, como Rusia antes de 1917, también fue una potencia mundial. Pero, desde la estatización del Banco Central en 1946, la emisión monetaria se convirtió en fuente inagotable de financiación del gasto excesivo. Todo empeoró durante los mandatos de Cristina Kirchner, a partir de 2007, quien la multiplicó para construir poder, como Lenin. Si la inflación no creció a propósito, hubo dolo eventual pues, según ella, no se origina en el déficit fiscal, sino en múltiples causas, como el bimonetarismo, la fuga de capitales, los formadores de precios, la especulación y la deuda externa. Ya lo dijo su ladera, la exdiputada Fernanda Vallejos: “ Un estado soberano no necesita pedir dinero prestado porque lo puede crear ”. Para quien llamó okupa al Presidente, la afición argentina por el dólar se puede corregir mediante controles de capitales, como lo enseñaría su “teoría monetaria moderna”.

Ante una inflación que se proyecta del 100% este año, con la mitad de la población en la pobreza y un décimo en la indigencia, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, pidió ante San Cayetano “ actitudes solidarias que nos permitan reconstruir esta Argentina que nos duele a todos ”, al referirse al “ pan que diariamente se hace más inalcanzable como consecuencia de la inflación asfixiante que genera miseria ”.

Presionado por la realidad, el trío gobernante resolvió un cambio de roles para ganar tiempo hasta la primavera, cuando, en teoría, se recompondrán las reservas por menor consumo de energía y mayores ingresos del campo. Como un film noir de los hermanos Coen, están rodando una película de simulación, sin libreto y mal actuada, donde lo único verdadero es el desprecio que los actores se tienen entre sí.

A 101 años del giro capitalista de Lenin, Alberto Fernández otorgó amplios poderes a Sergio Massa para conducir la economía, dentro de los parámetros fijados por el Instituto Patria. Y para crear expectativas pro mercado, el ungido prometió cumplir las metas pactadas con el FMI, viajando a Washington a fin de mes para invitar a Kristalina Georgieva a continuar su gran papel en la parodia.

En cuanto a la vicepresidenta, su rol es aparentar que se “traga el sapo” en silencio ante los anuncios de Massa, sabiendo que el derecho a veto le pertenece y que no se indigestará con el batracio, como le ocurrió a Lenin. Para indigestión, le basta con el alegato del fiscal Diego Luciani. Por otro lado, el famoso sapo parece más un renacuajo de arroyo del Tigre. Es una versión peronista de la NEP destinada al fracaso, pues no ajusta el sector público, ignora reformas estructurales y evita reducir la brecha cambiaria mediante una devaluación. Al no generar confianza, no habrá préstamos, ni inversiones, aunque el ministro los pida a Qatar, a Irán o a la China.

El Presidente, a su vez, cumple el rol de desplazado benévolo, sabiendo que se trata de un libreto escrito a tres manos, para escenificar un ajuste que no ocurrirá, en año electoral, mientras Cristina Kirchner no lo autorice. Mientras tanto, se dedica a dar cátedra en inauguraciones y a cometer errores de política exterior creyendo que presidir la Celac le otorga patente de corso y el peso internacional que no encuentra en su propia casa.

La población observa atónita este juego de apariencias, donde la coalición gobernante, para conservar cargos, prebendas e impunidad, intenta que el pueblo, a falta de mejor alimento, se trague el sapo que Cristina nunca acercará a su boca.