Ha vuelto a plantearse otro caso de triple filiación. Se trata del fallo de un juez de familia de Río Gallegos que involucra a un menor que convive con su madre biológica y el compañero de esta que lo trata como a un hijo. Por otra parte, el padre biológico quiere vincularse con su hijo, quien conoce su origen biológico y se muestra también deseoso de relacionarse con su progenitor. A la vez, se siente unido a quien ha actuado como su padre.

Según el Código Civil, ninguna persona puede tener mas de dos vínculos filiales, cualquiera sea el origen de la filiación. La norma fue declarada inconstitucional por el juez de Río Gallegos que otorgó la inscripción de la filiación a nombre de los tres progenitores , al sostener que el niño no debería estar obligado a optar.

Consultado el niño, expresó que le gustaría mantener a sus dos papás, elemento que el juez privilegia para conceder la pluriparentalidad.

El tema tiene una fuerte carga emotiva, pero cabe preguntarse si es suficiente para decretar la inconstitucionalidad de una norma con arraigo ancestral y que se asienta sobre una concepción unitiva de la filiación. Hoy existen muchas y variadas formas de filiación, pero parece razonable mantener el número de progenitores en dos, como dispone el código .

El papel que se le otorga a la voluntad del niño, por encima de la realidad biológica o de la fuerza del reconocimiento, o la eventual posesión de estado, abre un cauce incierto por el que pueden transitar numerosas voluntades, coexistiendo diversos “papás”. ¿Por qué acotarlo a solo dos? Uno podría ser el papá biológico, ADN de por medio; otro el que reconoció al niño sin ser el padre, y un tercero que o tuvo o tiene posesión actual del estado de padre.

No se trata de ser insensibles frente a los deseos del niño. Sin embargo, hay una razón de orden social que debería ser mantenida, sin contar las imaginables dificultades jurídicas en materia de derecho de familia y sucesorio que se plantean. No es necesario modificar la filiación, hay muchas formas de participación de ambos papás.