Trueque electoral con platita ajena

Con las elecciones en puerta, muchos destacamos la importancia de garantizar la transparencia de los comicios para que la voluntad popular sea, como debe ser, ejercida en libertad y debidamente respetada.

Días pasados se difundieron dos audios de Juan Manuel Cadauna, jefe de la comuna Santa Clara de la Buena Vista y candidato por la lista Celeste y Blanca de Todos en la provincia de Santa Fe, en los que se lo escucha indicar a una persona que recibirá tres pagos de 10 mil pesos contra envío de una foto de su voto, y que si perdieran el 14 de noviembre los pagos para ayudas sociales y políticas no continuarán. “ Nosotros lo repartimos. No nos hacemos departamentos; casas ostentosas, adueñarnos de terrenos; etcétera. Lo damos entre los que más necesitan ”, decía en su mensaje cuasimafioso.

El protagonista ratificó sin empacho sus dichos al aclarar que el Ministerio de Desarrollo Social envía recursos a la asistencia social y que, entiende él, es razonable que si no continuaran siendo gobierno vayan a terminarse. Agregó desafiante: “ Si tengo que comprar votos para que no ganen delincuentes, lo hago ”. En explicaciones a este medio, sumó una disculpa y aclaró que tuvo un mal día, acosado por esos “delincuentes” que le disputan su permanencia en el cargo luego de 13 períodos de dos años cada uno. Se jacta de que las ayudas saldrían de su propio bolsillo y de no haberse enriquecido con su desempeño en la función pública, pero su proceder es tan vergonzoso como condenable.

Toda ayuda pareciera insuficiente cuando se trata de revertir un pronóstico electoral desfavorable con un criterio como el del denominado Plan Platita, absolutamente discrecional y apartado de toda objetividad y razonabilidad. Días atrás, desde estas mismas columnas, celebramos que la justicia federal hubiera prohibido al feudal gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, la entrega de dinero y planes antes del 15 de noviembre por considerarlas medidas clientelistas que violan el Código Electoral.

En una plaza de Gregorio de Laferrere, la desesperación oficialista se vistió de agresión en la persona de militantes del Frente de Todos que derribaron estructuras en un stand de campaña y atacaron violentamente a partidarios de Juntos por el Cambio que repartían afiches y volantes. Héctor “Toty” Flores, candidato a concejal de la Matanza asegura que el Frente de Todos tiene brigadas especializadas en arrancar los volantes. No sorprende y mueve a la indignación.

Violencia es buscar torcer la voluntad popular a cualquier precio. Comprar los votos, desaparecer boletas, atacar a opositores son gestos de desesperación, promoviendo un clima enardecido entre quienes ven peligrar su suerte y sus aspiraciones. Debemos defender la libertad de todos y cada uno de los argentinos a la hora de votar.

Alertemos a quienes aún son rehenes de punteros o funcionarios dispuestos a cualquier herejía pues, como país, enfrentamos un momento bisagra. Cuidar las urnas es cuidar los sueños de nuestros jóvenes y el futuro de equidad y desarrollo que todos merecemos en esta bendita tierra hoy atestada por tantos corruptos y delincuentes.