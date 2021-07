UE: acertada ambición verde

MADRID.– Bruselas quiere que Europa multiplique por dos su cuota de energías renovables en solo una década. La Comisión Europea lanzó este miércoles su gran apuesta legislativa contra el cambio climático. Aspira a transformar la economía comunitaria durante esta década para lograr un modelo libre de combustibles fósiles y de las emisiones que sobrecalientan el planeta. Las medidas llevarán a un encarecimiento de las formas más sucias de generar energía o de moverse para forzar la transición hacia las alternativas más limpias, como las energías renovables o la movilidad eléctrica.

Es, en su conjunto, un cambio justo. Pero esto no significa que no pueda generar problemas como los que viven ya España y otros países por el alza de los precios de una electricidad que todavía no es suficientemente limpia. Está por verse si el fondo social de 72.000 millones de euros que propone la comisión sirve para compensar el posible encarecimiento de la energía.

Fuente: El País, España

EL PAIS

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project