Un dilema moral... sin moneda real

26 de abril de 2020

En la Argentina hay una larga tradición de antipatía por la empresa privada y por el capitalismo como sistema económico. Se suele identificar lo público como el bien común y lo privado como el afán de lucro, planteándose que "la vida es más importante" que las ganancias de los empresarios. Una dicotomía absurda.

En la dramática coyuntura actual, aclarar las ideas tiene una función práctica y no solamente ideológica. En la crisis, es necesario proveer dinero a quienes están en la informalidad, a los desempleados, a los jubilados, a los más vulnerables. Es indispensable evitar el corte de la cadena de pagos y el cierre definitivo de empresas y comercios. Entre la cuarentena y el hambre, el Gobierno se enfrenta a un dilema moral, en el que cualquier alternativa es dolorosa. Y, aún peor, en ambos casos se necesitan recursos. Pero la Argentina no los tiene. Ni siquiera tiene moneda, aunque es un tema que se soslaya, para no decir, en medio de la tragedia, que el rey está desnudo.

Con la prolongación de la reclusión más allá del corriente mes, el escenario es difícil de imaginar. El Estado deberá proveer la liquidez necesaria para que industrias, comercios, profesionales, cuentapropistas y una multitud de actividades independientes puedan cumplir con su personal, con sus proveedores, con sus acreedores y con el fisco. De lo contrario, involucionaríamos hacia una etapa en la que reinará el sálvese quien pueda, pues quien no cobra tampoco paga.

La Argentina, en contraste con otros países que ahorraron durante el auge de las commodities , como Chile y Perú, no tiene cómo constituir fondos especiales para atender esta necesidad. Nuestro país optó por ampliar el gasto público con fines políticos y ahora descubre que ese "capital político" sirvió para ganar elecciones, pero no alimenta ni cura ni educa. Y como ovejas negras en el contexto mundial, los argentinos carecemos de moneda, debido a ese desborde fiscal. Y esto es un lastre adicional para enfrentar el desafío sanitario y económico, sin ahorros ni ayuda externa.

Todo plan para proveer liquidez al sector productivo y evitar el colapso de la cadena de pagos será hecho con emisión monetaria. Entiéndase bien, no con moneda, sino con papeles pintados. Y lo mismo harán las provincias, si recurren a las cuasimonedas. La diputada Fernanda Vallejos, discípula de Axel Kicillof, ya lo había pregonado: "Un Estado soberano no necesita pedir dinero, porque lo puede crear". Ahora puede darse por satisfecha: tendrá un país entero como laboratorio.

Si el sector productivo se detiene y deja de "crear valor", todo el circuito económico se alimentará con billetes recién impresos. Sería una experiencia inédita de estatización virtual de compañías que no producen y de "criogenización" mientras continúan en manos de sus dueños. No sería una confiscación marxista, para eliminar plusvalías, sino para mantener una estructura paralizada por voluntad propia, hasta que se controle el virus y reaparezcan los capitales.

Por el lado del sector público la situación es simétrica, pero se la ha ignorado, como si la Nación y sus 24 jurisdicciones tuviesen asegurados sus ingresos aun en el escenario descripto. Discrepamos de quienes descalifican al Estado, pues allí también se "crea valor", como ahora se reconoce desde los balcones con aplausos al personal de la salud y de las fuerzas de seguridad. En tiempos normales, "crean valor" los tres poderes del Estado, pues para ello fueron creados por la Constitución nacional y las provinciales. Sin Estado, el mercado no puede funcionar.

A diferencia del sector privado, ese valor no es "transable", pues no se puede cobrar a quienes se benefician de sus prestaciones. Por ello, sus actividades se encuentran en el pedestal del "interés público", contando con toda la fuerza del Estado para lograr sus fines, guste o no guste. Y, así, se financian con impuestos y cuentan con facultades exorbitantes, como la alternativa de expropiar, de establecer servidumbres o de limitar derechos individuales. Sus empleados tienen estabilidad, estatuto y escalafón.

Pero la política ha metido la cola en esto desde hace mucho tiempo. Aprovechando el blindaje que confiere ese paraguas institucional, ha colocado bajo su protección a miles de parientes, correligionarios y militantes. Y también, para ganar simpatías sindicales o sectoriales, ha sancionado regímenes de privilegio, estatutos especiales y normativas excepcionales para conceder a unos y otros beneficios tan insólitos como costosos, que nadie se ha atrevido a desmontar. Todas esas designaciones y todos esos regímenes, por más que luzcan gorro frigio y sol naciente, no crean valor. Lo destruyen. Desde el estatuto docente hasta el régimen de Tierra del Fuego, entre tantos casos.

En la Argentina, el empleo público total ronda los 3,2 millones de personas, habiéndose casi duplicado entre los años 2002 y 2015, en particular en las provincias, donde asciende a 2,5 millones. En algunas jurisdicciones, como Tucumán (118.000), Salta (93.300), Chaco (88.000) y Jujuy (83.000) alcanza cifras escandalosas. Lo mismo puede decirse de entes descentralizados, empresas públicas y otras reparticiones colgando de organigramas que hacen sonrojar. Como en "Cambalache", se confunden quienes "crean valor" con quienes se mimetizan para tener sueldo asegurado y estabilidad garantizada. Ellos desprestigian la actividad del Estado y son responsables de la animadversión contra "lo estatal".

Por eso, es inequitativo exigir a empresas que no despidan personal y que paguen salarios, cargas sociales e impuestos (aun antes de la crisis y más allá de los alivios temporarios) cuando en el sector público existen muchísimas personas que no "crean valor", sino que lo desvían en su beneficio. Eso no es solidaridad, es una burla asimétrica. Las remuneraciones del sector privado salen del bolsillo de empresas que están expuestas a riesgos; las del sector público también salen de esos bolsillos, pero bajo apercibimiento de la AFIP y de otras agencias similares en el país.

En la actual coyuntura son acertadas todas las medidas de emergencia para que el Estado se haga cargo de los sueldos de las empresas asfixiadas por la ausencia de ventas y que postergue vencimientos fiscales. Y si no hay recursos genuinos, deberá ser con emisión monetaria. No hay otra alternativa.

La cuarentena impacta en las cifras fiscales por la caída de la recaudación y el mayor gasto por las acciones de emergencia, tanto sanitarias como económicas. También provincias y municipios ven mermados sus ingresos hasta niveles que jamás imaginaron. Y las cuasimonedas serán de poca utilidad cuando la inflación aumente y los productos desaparezcan. Y, quieran o no los políticos, la fuerza de los hechos también les impondrá las reglas de la escasez, como al sector privado.

El camino adoptado por el Gobierno ante la pandemia es correcto a pesar de ese indudable horizonte inflacionario. Pero es indispensable salir de la cuarentena total lo más temprano posible, con los procedimientos que aconsejen los expertos para que las empresas retomen su creación de valor. En particular, las cadenas de la agroindustria, pues serán sus exportaciones la principal fuente de recursos para compensar tantos desajustes.

Y cuando la cuarentena termine, la Argentina se enfrentará (además de a los desafíos sanitarios) a dos "virus" en su economía: la recesión, común a todo el planeta, y la inflación, una enfermedad exclusivamente local.

Como la emisión monetaria y otros mecanismos keynesianos de reactivación no estarán disponibles, pues serán justamente la causa del problema, se deberá generar un consenso político para ajustar toda la estructura del Estado y de sus gastos, para que guarden simetría con el esfuerzo que el país necesita para ponerse de pie.

No bastará con "reducir" el gasto político, pues ello dura poco. Hay que hacer cambios profundos para eliminar organismos completos, regulaciones de privilegio e incluso plantearse si la Argentina puede darse el lujo, sin repetir sus crisis recurrentes, de tener tres senadores por provincia, 257 diputados nacionales y también sostener 24 jurisdicciones con estructuras políticas desmesuradas. Parece un debate prematuro, pero no lo es.