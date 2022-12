Un país enfermo que puede sanar

escuchar

Si en la debacle de 2001 el sentimiento prevaleciente fue la indignación, que era una fuente de energía vital, una razón para luchar, hoy en cambio el clima que predomina parece ser el de una tristeza resignada, que tienta a bajar los brazos. Está claro entonces que el problema más grave no es la situación económica, no tan diferente de las crisis precedentes. Los argentinos estamos acostumbrados a lidiar con estas coyunturas dramáticas. La novedad de la situación actual, acaso la más desoladora, es percibir que el país no tiene un gobernante, no hay un timón ni un rumbo claro. Hubo épocas que alumbraron un proyecto de nación que fue capaz de encuadrar y moderar las diferencias por décadas. Parecería que ya no podemos esperar algo así del actual gobierno, que hace tiempo que ha ingresado en un extravío sin retorno. Pero dentro de ciertos grupos de la oposición, así como de los sectores menos radicalizados del oficialismo, se conservan núcleos sanos a partir de los cuales la reconstrucción es posible. Quizás la Argentina encierre todavía una energía vital por ahora subterránea que solo espera condiciones mínimamente favorables para florecer.

Fuente: Revista Criterio

LA NACION