Una agenda deseable

24 de diciembre de 2019

Las autoridades que conducen el Estado a partir del 10 de diciembre tendrán un sinfín de prioridades sobre las que deberán adoptar decisiones de trascendencia para la vida de los argentinos. La política en materia religiosa es un área que toca aspectos muy sensibles para la vida de muchos. Una relación mutuamente respetuosa demanda que no se intente acallar la voz de las religiones en los debates de fuerte contenido ético, que sin duda tendremos por delante. Desde el probablemente inevitable replanteo de la legalización del aborto, que el nuevo gobierno ya ha anunciado que apoyará, hasta las discusiones por el impacto ambiental y humano del fracking, que también se anuncia que será promovido (acaso como principal apuesta para la recuperación económica), y que merece no pocos reparos. Por no hablar del tema absolutamente prioritario de la lucha contra el narcotráfico, una asignatura en la que el nuevo gobierno deberá despejar pronto los temores que suscitan ciertas ambigüedades de su pasado, por decirlo de modo suave.

Revista Criterio