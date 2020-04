Una oferta agresiva

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de abril de 2020

Finalmente, el gobierno nacional presentó una oferta de reestructuración de su deuda con los acreedores privados bajo ley extranjera, que prevé una quita nominal de capital del 5,4% y de intereses del 62%. Se propone que los pagos, tanto de capital como de intereses, dejen de realizarse por un período de gracia de tres años, reiniciándose en 2023 con un interés de apenas el 0,5%, que se incrementará gradualmente hasta el 2,33%. Los plazos y fórmulas de amortización serán distintos para cada tipo de los nuevos bonos entregados en canje. La oferta no ha incluido un endulzante, tal como fue el bono atado al producto bruto en el canje de deuda de 2005. El ministro de Economía, Martín Guzmán, manifestó que con esta propuesta se ha llegado al límite de lo posible y dio un plazo de veinte días para que sea aceptada. Debe entenderse que no está dispuesto a mejorarla, aunque no dijo explícitamente "tómelo o déjelo", ni se apeló ahora al recurso de una "ley cerrojo" como en 2005.

Sin que quede claro si es una estrategia de negociación o una cuestión ideológica, la presentación del ministro Guzmán junto al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner fue acompañada de un discurso del mismo estilo de aquel utilizado por las autoridades encabezadas por Néstor Kirchner en 2005, cuando también se renegoció la deuda.

En el relato oficial, se insiste en asimilar a los acreedores a grupos egoístas e indiferentes frente a la pobreza y la salud de la gente. La presentación del titular del Palacio de Hacienda incluyó cuadros que comparan el monto de lo que se dejaría de pagar en los próximos tres años con la cantidad de respiradores que podrían comprarse o de tests de coronavirus que podrían realizarse. Guzmán afirmó: "Querer forzar pagos de deuda insostenible significaría una carga aún mayor. Significaría condenar a millones más a la pobreza, al desempleo, a la pérdida de oportunidades y sueños".

El enfoque oficial es como si alguien le prestara dinero a un vecino contra una promesa documentada de que lo devolverá con intereses en fechas establecidas. El vecino dilapida ese dinero y le resulta imposible devolverlo. Además, sin que sea ese el motivo, al deudor se le enferma un hijo y entonces le dice a su acreedor que de ninguna manera debe cumplir con los pagos, ya que es absolutamente justo y prioritario que su hijo sane y que su familia coma bien. Y, por si fuera poco, le dice que es inaceptable que reclame en momentos en que su hijo está enfermo. Este sería un planteo formal y filosóficamente agresivo. Este mismo enfoque no carente de hipocresía es el que se expone en un documento publicado por un grupo de personas allegadas al kirchnerismo, coordinadas por la diputada Fernanda Vallejos. Allí se han incorporado todos los desconceptos y muletillas tradicionales de quienes reclaman el repudio de la deuda. Por estas mismas consideraciones, debemos calificar la oferta del Gobierno a sus acreedores como filosóficamente agresiva.

Estos estilos tienen y tendrán importancia en la consideración de nuestro país como destino atractivo o no de inversiones. Más directamente, para cada una de las personas que pusieron su dinero en los bonos que se ofrecen reestructurar, hay distintas visiones del grado de agresividad de la oferta según desde dónde se la observa. Para un adquirente reciente de los bonos podría no haber una diferencia significativa entre el valor de mercado de lo que le ofrecen en canje y el precio que pagó por lo que tiene. Pero para un adquirente original esta oferta es la disipación de toda ilusión de recuperar el dinero que invirtió. Al primero la oferta no le parecerá agresiva, pero al segundo sí.

El próximo pago de la deuda bajo legislación de Nueva York debería realizarse el miércoles venidero y corresponde a intereses por 503 millones de dólares. No se lo hará y, por lo tanto, comenzará a correr un plazo de treinta días para que sea formalmente declarado el default si no hubiera previamente aceptación de la oferta de reestructuración. Para esto el Gobierno ha fijado un término más corto: veinte días. Parece muy limitado para que haya acuerdos suficientes con el fin de alcanzar los porcentajes mínimos de aceptación establecidos en las condiciones de emisión, aunque varios fondos concentren las tenencias necesarias.

Pese a que el propio Presidente habla de un default virtual, es de desear que en esta nueva y recurrente crisis de deuda se evite caer en un default formal, puesto que los daños volverían a ser mayores y más duraderos. Pero también es deseable que, una vez que se haya dejado atrás la pandemia del coronavirus, se lleven adelante las reformas estructurales que permitan dejar en la historia estos episodios y que saquen a la Argentina de la decadencia.

No es aceptable que el ministro Guzmán hable de sostenibilidad de la deuda si no se propone un plan que contenga esas reformas y que permita alcanzar una firme solvencia fiscal en un marco de recreación de la confianza perdida para poder avanzar hacia un crecimiento sostenido.