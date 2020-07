Una perniciosa manera de pensar

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de julio de 2020 • 00:00

Otras opiniones. Diario El País. Uruguay

MONTEVIDEO.- Cuando intentamos entender por qué algunos países de la región no logran salir de su ciclo crónico de problemas e incluso por qué Uruguay queda atrapado en esas redes nocivas que frenan o enlentecen su posibilidad de desarrollarse, es necesario entender cómo piensan muchos líderes.

Días pasados, el presidente argentino Alberto Fernández mantuvo una videoconferencia con el expresidente de Brasil Lula da Silva. A lo largo de la conversación, Fernández hace afirmaciones que no solo preocupan, sino que generan desesperanza. Cae en el lugar común de creer que la pandemia tendrá un efecto devastador sobre el capitalismo. Su razonamiento se basa en una ingenua concepción ideológica. Según el presidente, "la pandemia ha destruido el sistema capitalista que conocimos y puso en jaque a la economía mundial".

Lo único que volverá a dinamizar las economías una vez superada esta emergencia sanitaria será el capitalismo: la industria, el agro y el comercio volviendo a generar riqueza, crear empleo, traer inversiones y poner al mundo en marcha otra vez.

En su conversación, al presidente argentino le vienen arrebatos de nostalgia: "No sabés cómo extrañamos que seas presidente de Brasil, porque otra sería la oportunidad de trabajar juntos". No repara en que si Lula no está al frente de Brasil es porque tuvo actuaciones cuestionables que no solo lo llevaron ante la Justicia, sino que le hicieron perder el favor popular.