Sobre provisorios y contratados

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de enero de 2020

Lo que es provisorio no es definitivo y quien está contratado trabaja hasta que termine su contrato o culmine la tarea para la cual se lo tomó. Esto es de sentido común. Sin embargo, no es así en la burocracia estatal uruguaya. Las cosas se llamarán de una manera, pero en realidad quieren decir otra y así lo hizo saber, en jerga oscura y enredada, José Lorenzo López, el dirigente del sindicato que reúne a los funcionarios del Estado.

Una propuesta del futuro gobierno, anunciada durante la campaña electoral, era no cubrir vacantes de funcionarios estatales para así reducir su número en un intento de disminuir el hoy acuciante déficit fiscal. Es obvio que si gente que fue tomada en la modalidad de pasantías, de provisoriatos o por contrato, luego se incorpora masivamente al elenco estatal en calidad de presupuestada, el objetivo del presidente electo habrá sido trabado por el gobierno saliente.

Esto pasa cada tantos años, e incluso en ocasiones hubo protestas porque los funcionarios que estaban en esa situación consideraban que les era un derecho inherente pasar a ser presupuestados, por ninguna otra razón que no sea la de que ya estaban ahí. Pero provisorio quiere decir "por ahora". Luego, se van. ¿O es que en ese diccionario tan especial que usa la burocracia, provisorio tiene un significado que el común de los mortales desconocemos? No solo al gobierno entrante debería preocupar este tema. Esto afecta al ciudadano que paga sus impuestos en tiempo y forma. Alguien, desde arriba, está jugando con el dinero de los contribuyentes y eso no es aceptable.