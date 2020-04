El valor de la prensa libre

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de abril de 2020

En medio de la pandemia que alcanza a todo el mundo, sería deseable que la credibilidad de la prensa fuera superior a la habitual. La gente necesita saber y estar correctamente informada sobre lo que sucede con este virus letal que los científicos buscan interpretar.

La prensa en todo el planeta ha tenido un papel importantísimo para hacer que la población mantenga la calma y cumpla las instrucciones que imparten las autoridades sanitarias. Sin embargo, existen casos de máximas autoridades de países que han deslegitimado el rol de la prensa libre. Tal es el papel controvertido asumido por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Entre otras infortunadas polémicas, ha vuelto a protagonizar un cruce con el periodismo brasileño después de que el diario Folha de Sã o Paulo lo criticara por su manejo de la crisis del coronavirus en un editorial titulado "Presidente, retírese". Como es su costumbre, Bolsonaro contraatacó a través de Twitter con apenas tres palabras. "No. ¡Buen día!", sin siquiera rebatir los dichos del diario paulista.

La prensa mexicana también ha sido crítica por la forma en que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba encarando la pandemia. Durante una de las rondas de prensa diarias del primer mandatario azteca, un periodista le preguntó cómo protegería a México y él respondió sacando amuletos religiosos de su billetera y diciendo que esos eran sus escudos protectores.

El 19 de marzo, la primera ministra de Aruba, Evelyn Wever-Croes, anunció un toque de queda en todo el país. Sin embargo, durante una conferencia de prensa, un día después, dijo que a los miembros de la prensa no se les permitía estar en las calles, ya que no estaban exentos del toque de queda. Su trabajo no era considerado esencial. Una reportera la desafió diciendo que se movería libremente para cubrir las noticias. Esto motivó que la oficina de prensa del gobierno emitiera una declaración por la que condenó al periodismo, acusándolo de desafiar y desobedecer el toque de queda, y de ofender a la primera ministra.

Vale la pena recordar que probablemente no estaríamos enfrentando la actual pandemia del coronavirus si China tuviese una prensa libre. Está cada vez más claro que el régimen autoritario de ese país silenció la noticia del brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan durante aproximadamente tres semanas críticas, antes de que el rumor comenzara a circular por las redes sociales el 30 de diciembre del año último. Logró así que lo que empezo siendo un secreto de Estado se convirtiera en un hecho de nefasta repercusión mundial y de proyección histórica por sus monumentales consecuencias.

La información es un bien esencial en todo momento, especialmente en estos tiempos complejos para todos, en los cuales los rumores y noticias falsas perturban a la sociedad potenciando aún más su comprensible angustia. Sobre el particular, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido insistente en advertir acerca de los peligros de la infodemia o sobreabundancia de noticias falsas, que se propaga de manera más veloz, entre personas y medios, que el mismo virus. Pero esa observación tan acertada está lejos de neutralizar la situación en que ha quedado colocada la OMS por su colusión con el régimen totalitario de China y por sus marchas y contramarchas desde el estallido de la pandemia.

Los medios periodísticos estamos llamados a asumir una tarea fundamental en esta coyuntura, que exige compromiso con la verdad y responsabilidad para mantener actualizada a la ciudadanía. La información veraz es un bien esencial e irrenunciable cuando todos enfrentamos al mismo enemigo invisible.