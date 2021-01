Vacaciones con sensatez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2021 • 00:00

MONTEVIDEO.- Para quien por estas fechas necesita tomar un descanso después de un año complicado, la salida debe ser bien pensada y diseñada. Para ello hay que tener claras algunas cosas: las vacaciones no se concentran solo en la playa. Hay otras opciones tierra adentro.

El verano es largo, y para quienes quieren cuidarse, distribuir el tiempo es una solución. Ya hoy hay quienes planifican sus salidas para febrero y marzo, como forma de evitar las actuales multitudes.

Es importante que el propio veraneante tome decisiones para que pueda disfrutar de sus vacaciones, o de una breve escapada, sin tomar riesgos innecesarios.

El cierre de fronteras se decidió hace más de un mes, así como las restricciones de horarios y los aforos. Por lo tanto, que semanas después sigamos escuchando en los noticieros las quejas de los operadores turísticos como si lo que les ocurre fuera algo nuevo y solo les pasara a ellos comienza a ser cansador y de "noticia" no tiene nada.

Lo cierto es que no podemos escapar de los que no se cuidan y hacen multitudinarias fiestas con desprecio del resto de la sociedad ni podemos escapar de los lamentos y quejas de los demás perjudicados, como si nosotros no lo fuéramos. Pero si nos interesa cuidarnos, podemos planificar nuestras vacaciones con cuidado, originalidad, buena información y huir de los lugares donde inevitablemente habrá aglomeraciones.

En definitiva, todo está en manos de nuestra propia sensatez.

Fuente: El País, de Uruguay

