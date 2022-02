Vergonzosas asimetrías

Desde 1960, el Tribunal Fiscal de la Nación funciona como primera instancia contenciosa en los litigios entre contribuyentes y la AFIP por impuestos nacionales y de aduana, y revisa también las multas y sanciones que esta impone. Actualmente, lo preside Miguel Licht, designado por Alberto Fernández en diciembre último. La administración anterior se abstuvo de nombrarlo vocal debido a informes negativos recibidos de la Corte Suprema, donde trabajaba como secretario letrado.

Desde 2017, los haberes de los jueces están gravados por la ley del impuesto a las ganancias cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir de ese año.

Esta disposición se judicializó a través de una medida cautelar de la entidad que agrupa a los jueces, que obtuvieron una sentencia positiva en primera y en segunda instancias. El máximo tribunal la revocó el 27 de noviembre de 2018 y estableció que se encuentran gravados con el impuesto todos los jueces, fiscales y defensores nombrados a partir del 1º de enero del año anterior.

Con posterioridad, en febrero de 2019, se celebró un protocolo entre el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura por el cual quedó establecido que el pago del impuesto comenzaría a regir desde 2019 respecto de los magistrados designados desde 2017, mientras que los magistrados asignados con anterioridad a 2017, pero que fueron nombrados con posterioridad en otros cargos de la misma naturaleza, continuarían exentos.

Si bien el Tribunal Fiscal no integra el Poder Judicial, sus integrantes se asimilan a los camaristas federales, pero el Ministerio de Economía se opuso judicialmente a la extensión de esta pretensión. Fue así que, como agente empleador, retuvo mensualmente el 35% del impuesto a las ganancias a sus nueve vocales hasta marzo de 2020, cuando Fernández nombró vocal a Licht.

Luego de evaluar el inicio de acciones judiciales para quedar exceptuado de la norma, Licht optó por ejercer su notable ascendiente político, el mismo que más tarde lo llevó a la presidencia del tribunal y que incluye amistosos lazos con personajes como Aníbal Fernández, Gregorio Dalbón, Vilma Ibarra y Graciana Peñafort, entre otros conspicuos militantes oficialistas.

Contra todo lo actuado hasta ese momento, el Ministerio de Economía se contradijo de hecho con la posición asumida respecto de los vocales en sus mismas condiciones, nombrados durante el gobierno anterior, y no le retuvo ni un centavo en concepto de impuesto a las ganancias. Además del perjuicio fiscal ocasionado, el comportamiento del funcionario que ordenó no retener el tributo lo vuelve penalmente responsable, y también puede tipificarse como defraudación al erario.

Párrafo aparte merece la conducta de Licht, quien, como magistrado especialista en impuestos, habría consentido el comportamiento lesivo al fisco del Ministerio de Economía. La vergonzosa desigualdad en el tratamiento, que inicialmente se mantuvo en reserva, terminó siendo vox populi.

En el primer plenario de vocales con Licht como presidente del tribunal surgió el tema y, ante la mirada atónita de algunos de los magistrados, aquel argumentó, suelto de cuerpo, que a él no le correspondía que le retuvieran el impuesto a las ganancias porque provenía del Poder Judicial. Tal afirmación se daba de bruces con la clara posición asumida, incluso judicialmente, por el Ministerio de Economía y conocida por todos los jueces presentes en el plenario respecto de la validez de la retención.

La incoherencia era palmaria y las justificaciones de Licht indignaron a muchos profesionales en su misma condición. Claudio Luis, magistrado judicial designado por concurso antes de ser nombrado vocal del Tribunal Fiscal, no escapó de la pretensión del ministerio de retenerle el 35% de su ingreso. Por su parte, otro vocal, Juan Manuel Soria, había enviado una nota contundente a la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, para pedir justificación a la inexplicable actuación del ministerio y exigir que se identificara al funcionario que habría dado la instrucción, solicitar copia de todos los recibos de sueldo del juez y requerir, si fuera cierta tal omisión, que se liquidara el monto exacto no retenido y no ingresado a la AFIP, pero la respuesta nunca llegó.