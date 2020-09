11 de Septiembre: una tregua en plena campaña en EE.UU. con ceremonias atípicas

El candidato a presidente demócrata Joe Biden y el vicepresidente Mike Pence, en un encuentro sin tintes de campaña Fuente: AFP

Domitila Dellacha Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2020 • 09:57

NUEVA YORK.- Otro año en el que, al menos por unos minutos, la vida se detuvo en Estados Unidos . A 19 años de los atentados del 11 de Septiembre, el país conmemoró a los caídos en atípicas ceremonias marcadas por políticos que dieron tregua a la campaña electoral .

En Nueva York , familiares de las víctimas contaron con la presencia del candidato a presidente demócrata Joe Biden y el vicepresidente Michael Pence, y demás figuras de la elite política estadounidense. En Pensilvania, el presidente Donald Trump encabezó un acto acompañado por la primera dama, Melania.

Las ceremonias del 11 de Septiembre pusieron una pausa en la campaña con vistas a las próximas elecciones presidenciales. Sin discursos, políticos, los homenajes de esta mañana -reducidos y ajustados a tiempos de pandemia- tuvieron su inicio en donde hoy se ubica el Memorial a las Torres Gemelas, y terminaron en Shanksville, un área rural de Pensilvania, donde Trump dedicó palabras a los caídos y sobrevivientes de la tragedia nacional.

Han pasado 19 años desde que cuatro aviones fueron secuestrados por terroristas y estrellados contra el World Trade Center, en Nueva York; el Pentágono, en Virginia; y otro cayera sobre un campo en Shanksville, Pensilvania. Casi 3000 personas murieron, 2700 de ellas en Manhattan, en lo que fue el más mortal ataque terrorista de la historia estadounidense.

En el sur de Manhattan, familiares de las víctimas volvieron a honrar a los caídos en un 11 de Septiembre más sombrío de lo habitual. Una fecha cargada por el dolor que significó aquel golpe que puso de rodillas a un país, hoy se vio elevada por la crisis que trajo la pandemia del coronavirus.

Minutos después de las 8, a la Zona Cero -muy custodiada desde hace días- llegó el candidato demócrata, Joe Biden, acompañado por su mujer, Jill. En el aire se oían solo murmullos y el sonido del agua caer en el memorial.

Todos los presentes vistieron trajes y barbijos oscuros. En lugar de un apretón de manos, el -tan esperado- saludo entre Biden y Pence fue un codazo. No hubo declaraciones de campaña. Antes de embarcarse en un vuelo hacia Nueva York, Biden dijo a la prensa: "No voy hablar de nada que no sea el 11 de septiembre. Es un día solemne, y así es cómo debe continuar".

Marcadas por la incesante pandemia del coronavirus , las ceremonias distaron de lo que suelen ser todos los años hace casi dos décadas. No hubo abrazos, sino distancia. Hasta la lectura de los nombres de los caídos se vio modificada: se grabó y pasó por altavoces en lugar de tener oradores leyendo en vivo.

Desde el trágico 11 de septiembre que Nueva York no se veía tan transformada. La crisis sanitaria y económica golpeó a la ciudad como a ninguna otra metrópoli estadounidense. Los paralelismos con situaciones de guerra y las similitudes con las consecuencias que trajo el atentado han sido una constante en los últimos meses.

Ceremonia en Pensilvania

El presidente Donald Trump participó de una ceremonia conmemorativa en Pensilvania, donde el vuelo 93 se estrelló en un campo en 2001 Fuente: AFP

A bordo del Air Force 1, Trump, acompañado por la primera dama, Melania, vio el homenaje en Nueva York y realizó un minuto de silencio que fue compartido a través de las redes. Momentos antes de las 10 de la mañana, ya en Pensilvania comenzó la ceremonia que fue transmitida en vivo y cerrada al público.

En Pensilvania, los nombres de los cuarenta pasajeros que murieron en el vuelo 93 fueron leídos en voz alta, acompañados por dos campanadas. David Benhardt, secretario de Interior, fue uno de los oradores.

La ceremonia concluyó con un breve discurso del presidente Trump quien remarcó: "Este es un recordatorio eterno de que no importa el peligro, no importa la amenaza, no importa las probabilidades: Estados Unidos siempre se levantará, se mantendrá firme y luchará ".

En un tono más tranquilo que lo habitual, el mandatario recordó a los caídos y señaló que el país nunca se detendrá en la persecución de terroristas. "Hace 19 años, en este día a esta misma hora en este campo, 40 valientes hombres y mujeres triunfaron sobre el terror y dieron su vida en defensa de nuestra nación", dijo.

Se espera que Biden visite el sitio en Pensilvania por la tarde.