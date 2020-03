A EE.UU. le cuesta que los jóvenes cumplan las nuevas restricciones por el virus

Jóvenes en Miami Beach, en pleno avance del coronavirus en Estados Unidos Fuente: Reuters

20 de marzo de 2020

WASHINGTON.- El avance de la pandemia del nuevo coronavirus ha generado un problema doble en Estados Unidos con los jóvenes : las primeras cifras muestran un alto porcentaje de contagiados, y las autoridades han tenido problemas para convencerlos de cumplir con las órdenes y recomendaciones de cuarentena y "distanciamiento social", ante la noción -puesta en duda por cifras oficiales- de que la enfermedad es menos riesgosa para ellos.

Las primeras cifras del gobierno federal sobre el brote del nuevo coronavirus revelaron que, a contramano de la noción de que la enfermedad que provoca el nuevo virus, Covid-19, solo es grave en personas mayores o con condiciones clínicas, casi el 40% de las personas hospitalizadas en el país tienen entre 20 y 54 años .

Las autoridades han tenido inconvenientes para convencer a los jóvenes de cumplir las órdenes estatales y las recomendaciones que ha dado la Casa Blanca, tal como quedó comprobado en los últimos días, en el que circularon videos en las redes de estudiantes en Miami o Nueva Orleans, disfrutando de la playa y la noche en la tradicional escapada de "Spring Break" de fines de marzo, o las fiestas de San Patricio.

Deborah Birx, doctora, diplomática de carrera y una de las líderes del task force de la Casa Blanca contra la pandemia, ha puesto especial énfasis en los jóvenes durante sus presentaciones junto al presidente, Donald Trump, en la sala de prensa de la Casa Blanca, al advertir no sólo sobre la incidencia de la enfermedad, sino también sobre la imperiosa necesidad de que respeten el "distanciamiento social".

Jóvenes se divierten en una playa en Destin, Florida Fuente: AP

Birx ya había dicho que la información de Francia e Italia sobre la gravedad de los casos de Covid-19 entre los jóvenes ya era preocupante. "Continuamos revisando los datos con mucho cuidado de todo el mundo. Seguimos viendo signos de que, nuevamente, las personas menores de 20, 19 y menores, pueden tener una enfermedad grave, pero la mayoría de todas se han recuperado hasta la fecha", reiteró ayer. "Y desde Italia vemos otra tendencia preocupante: que la mortalidad en los hombres parece duplicarse en cada grupo de edad que en las mujeres", apuntó.

Esta semana, Birx había dicho que el gobierno necesitaba la cooperación de los millennials para aplanar la curva y detener el ritmo de contagios. "Son el grupo núcleo que va a detener este virus", dijo. "Le pedimos a todos ellos que mantengan sus reuniones con menos de diez personas, no solo en restaurantes o bares, sino también en sus casas. Queremos que la gente esté separada en este momento", imploró.

Pero en Miami los jóvenes siguieron de fiesta esta semana, pese a la decisión del gobernador, Ron DeSantis, de cerrar bares y restaurantes.

Las calles de South Beach, en Miami, muy concurridas Fuente: Reuters

"Si me agarro corona, me agarro corona. Al final del día, no hacer que deje la fiesta. Hemos estado esperando el spring break de Miami por un tiempo. Lo que pasa, pasará", dijo un joven, Brady Sluder, en un video difundido por la cadena CBS.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, aprovechó el video para reforzar un mensaje en Twitter: "El 38% de los pacientes internados con Covid-19 tenían entre 20 y 54. Escuchen las estadísticas, no a este tipo. ¡Quédense en casa!".