5 de mayo de 2020 • 14:53

Una mujer en los Estados Unidos evidenció una conducta de gran imprudencia en la manera de utilizar su tapabocas en medio de la pandemia de coronavirus que azota al mundo. La señora, cuya imagen entre ridícula y peligrosa se viralizó en poco tiempo, le realizó un agujero a su protector a la altura de la boca, para poder, según ella "respirar mejor".

El uso de barbijos, tapabocas, o máscarillas, constituye una de las barreras mecánicas que los especialistas consideran útiles para evitar que se propague el virus del Covid-19. Ellos son una barrera para que a las vías respiratorias no ingrese con facilidad el contagioso virus. O bien, para que si este sale de una boca o nariz, no se expanda en el ambiente con peligrosidad.

La mujer entró en una tienda de Estados Unidos y explicó el porqué del agujero en su tapabocas Crédito: Captura

Parecería ser un concepto básico y entendible por los habitantes del globo, pero sin embargo, esta mujer no habría comprendido del todo la finalidad del uso del tapabocas. Y si bien en Estados Unidos no es obligatorio el uso de tapabocas, el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) recomendó a los ciudadanos que en espacios públicos lo utilicen.

Lo cierto es que esta mujer ingresó a la tienda con este particular modelo de barbijo quizás suponiendo que obedecía así la recomendación de la CDC, pero no. Una persona, que no aparece en cámara, le pregunta por su extraño tapabocas y la mujer contesta: "Es que debemos usarlo pero se me hace difícil respirar, esto hace que respirar sea mucho más fácil".

Las palabras de la mujer tuvieron un retruque irónico por parte de la persona que hablaba con ella, que le dijo: "Yo también lo voy a hacer. Gracias por el consejo".

La mujer del agujero en el barbijo se hizo rápidamente viral cuando el video en que se la ve ingresando a la tienda se difundió por las redes sociales con la consigna Only in América (Solo en América).

En los Estados Unidos las muertes por coronavirus alcanzaron al día de hoy la trágica cifra de 70.161, y el total de afectados son 1.216.150.