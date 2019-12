Agresiva ofensiva chavista para que Guaidó deje de ser el líder de la Asamblea

Juan Guaidó Fuente: Reuters

Se multiplica la persecución a diputados opositores para evitar que tenga los votos para ser reelegido en el cargo el 5 de enero, cuando se decide la nueva junta directiva del Poder Legislativo

CARACAS.- Nicolás Maduro se ha puesto al frente de la última ofensiva chavista contra diputados de la oposición, que busca un solo objetivo: sacar como sea a Juan Guaidó de la presidencia de la Asamblea Nacional (AN) y acabar así con su desafío. El chavismo pretende impedir su reelección el próximo 5 de enero, cuando se elegirá, como cada año, la nueva junta directiva del Parlamento democrático.

En esta ocasión se trata de un hecho político trascendental, ya que el gobierno está usando de forma agresiva sus herramientas revolucionarias para torcer una votación democrática. El presidente encargado ha declarado a la AN en emergencia tras conocerse la orden de captura contra dos parlamentarios y el anuncio de antejuicio a otros cuatro, con lo que ya rozan la treintena los diputados perseguidos.

"¿Quién está detrás de esta conspiración, de esta conjura sangrienta? Un monstruo fascista, Leopoldo López, es un enfermo mental de la violencia. ¿Quién está detrás de esto? Su subordinado, Juan Guaidó, y el gobierno de Estados Unidos", clamó Maduro anteayer.

Según el "presidente pueblo", los diputados Yanet Fermín y Fernando Orozco dirigían una pintoresca operación para tomar dos cuarteles militares en el oeste del país y así "bañar de sangre las Navidades y las festividades del pueblo de Venezuela". Fermín, dirigente de VP, fue rescatada por el propio Guaidó al frente de un grupo de parlamentarios mientras era acosada por agentes de la Contrainteligencia Militar. De momento, ambos diputados se encuentran a resguardo, según fuentes políticas.

Algo parecido ocurre con Jorge Millán (PJ), Hernán Alemán (AD), Luis Stefanelli (VP) y Carlos Lozano (Camina, partido regional de Carabobo), a quienes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) allanó ayer su inmunidad parlamentaria para iniciarles de forma ilegal un antejuicio de mérito. La misma estrategia usada contra una treintena de sus compañeros, que ha obligado al exilio a una veintena. Millán incluso era el llamado a convertirse en vicepresidente primero de Guaidó en la nueva junta directiva de la AN.

El TSJ cumplió lo ordenado desde el Palacio de Miraflores y acusó a los cuatro diputados de "comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, instigación publica a la desobediencia civil y odio continuado".

La estrategia bolivariana no oculta sus intenciones: descontar apoyos a Guaidó cuando se renueven las autoridades parlamentarias, el 5 de enero. La oposición necesita al menos 84 de los 167 asambleístas para poner en marcha una votación llena de sombras, tras hacerse pública la compra de opositores mediante los llamados "maletines" verdes, rellenos con hasta un millón de dólares. De momento, Guaidó parece mantener los votos suficientes, gracias al pacto suscripto la semana pasada por 20 partidos, incluido el G-4: la centrista Primero Justicia (PJ), el socialdemócrata Acción Democrática (AD), el socialcristiano Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP), partido de Guaidó y de Leopoldo López, antiguo preso político actualmente refugiado en la embajada de España en Caracas.

Este supuesto colchón de seguridad ha desencadenado la nueva embestida revolucionaria. "La dictadura se va a sorprender el 5-E, a los chavistas no les funcionó la compra de conciencias", vaticinó el presidente encargado, un cargo que dejaría de ejercer si no sale elegido también jefe del Legislativo.

"El objetivo es buscar la vulnerabilidad de la AN para desbancar al presidente Guaidó. Los diputados Brito y Parra [investigados por favorecer a millonarios chavistas] se han dedicado desde hace un mes a ofrecer 50.000 dólares durante diciembre y [que se convertirían en] 950.000 en enero", denunció ayer Stefanelli.

Diosdado Cabello, número dos de la revolución y cabecilla radical, ya canta victoria y asegura que Guaidó solo ganaría "con trampa", porque no hay quorum suficiente en el hemiciclo. En el caso de no alcanzar el 5 de enero un quorum de 84 diputados, el proceso se repetiría 24 y 48 horas después, y si no se consigue intervendría el TSJ por mandato constitucional. En fuentes opositoras creen que el tribunal chavista convocaría a elecciones parlamentarias en el momento que Maduro decida.

El Parlamento, único poder público que no se mantiene bajo el yugo chavista, ha anunciado para hoy la celebración de una sesión extraordinaria con un único tema: un debate sobre la pretensión del régimen de Maduro de disolver la AN. Un hemiciclo que hoy contará con seis bajas nuevas y, por el contrario, con altas inesperadas: siete diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela se han reincorporado al Parlamento en los últimos días, con lo que el grupo oficialista ya cuenta con medio centenar de integrantes.

"El régimen busca que no sea Guaidó quien repita. Están buscando amedrentarnos con la detención de los diputados. Si a mí me detienen, por ejemplo, nadie podría ocupar el escaño el 5 de enero", explicó a LA NACION el diputado y antiguo preso político Renzo Prieto, dirigente de VP. En Venezuela rige un complejo sistema de diputados titulares con un suplente, que ni siquiera es de su mismo partido.