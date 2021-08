Alarma en Florida: cientos de tiburones invadieron los canales

Las aguas de Florida se caracterizan por tener una de las poblaciones de tiburones más grandes del mundo. Por lo general, la mayor concentración de estos animales suele encontrarse en las bahías de Tampa y Sarasota, pero en los últimos días las denominadas “mareas rojas” provocaron un cambio importante en su comportamiento.

Una marea roja se origina por la presencia de algas Karenia brevis, las cuales producen una toxina que afecta el sistema nervioso de los animales y puede generar problemas respiratorios en los humanos. Escapando de estas aguas tóxicas, los tiburones se trasladaron hacia aguas menos profundas y alarmaron a los vecinos y a los expertos.

Los canales, que no suelen contar con la presencia de tiburones, amanecieron infestados con su presencia. “Podías cruzar el canal caminando en los lomos de los tiburones”, expresó Janelle Branowner, vecina de la zona, al ser consultada por FOX 13. “Es un fenómeno nunca antes visto”, añadió.

Un enorme cardumen de tiburones fue visto en los canales de Florida FOX

Pero quienes también están preocupados son los expertos en la flora y fauna marina. Mike Heithaus, experto en tiburones y profesor de ciencias biológicas en la Universidad Internacional de Florida, expresó su consternación en diálogo con The Guardian.

“Normalmente no se ven tiburones amontonándose así. Entran, pero no en gran cantidad. No sabemos cuál podría ser el desencadenante de su presencia pero los cambios en la química de agua, las toxinas y la gran cantidad de peces muertos alrededor podría causar estas concentraciones. Tenemos que empezar a trabajar muy duro para abordar algunas de estas causas”, advirtió.

LA NACION