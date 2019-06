Alarmante estudio: crece la desconfianza global hacia las vacunas

En una tendencia internacional, son los europeos quienes desconfían cada vez más de la las vacunas, según reveló encuesta. Fuente: Reuters

WASHINGTON.- El mayor estudio global sobre las actitudes respecto a la vacunación sugiere que la confianza es baja en algunas regiones del mundo.

El análisis de Wellcome Trust incluye respuestas de más de 140.000 personas en más de 140 países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) enumera las dudas sobre las vacunas como una de las 10 principales amenazas para la salud mundial, informa la BBC.

La encuesta global revela la cantidad de personas que dicen tener poca confianza en la vacunación. Cuando se preguntó si las vacunas eran seguras el 79% dijo "algo" o "fuertemente" de acuerdo, el 7% algo o muy en desacuerdo y el 14% ni de acuerdo ni en desacuerdo

Preoucpa a los especialistas la desconfianza en las vacunas. Fuente: AP

Cuando se les preguntó si creían que las vacunas funcionaban, el 84% está de acuerdo, el 5% fuertemente o algo en desacuerdo y el 12% ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Existe una evidencia científica abrumadora de que la vacunación es la mejor defensa contra infecciones mortales y debilitantes, como el sarampión.

Las vacunas protegen a miles de millones de personas en todo el mundo. Se han deshecho completamente de una enfermedad como la viruela, y están cerca de eliminar otras, como la polio.

Pero algunas otras enfermedades, como el sarampión, están reapareciendo y los expertos dicen que las personas que evitan las vacunas, alimentadas por el miedo y la desinformación, son una de las causas principales.

Ann Lindstrand, experta en inmunización en la OMS, dijo que la situación actual era extremadamente grave.

"La vacilación de la vacuna tiene el potencial, al menos en algunos lugares, de obstaculizar realmente el progreso real que el mundo ha hecho en el control de las enfermedades prevenibles por vacunación", dijo.

"Cualquier resurgimiento que veamos en estas enfermedades es un paso inaceptable hacia atrás".

Preocupación por el aumento del sarampión

Los países que estuvieron cerca de eliminar el sarampión han estado viendo grandes brotes. Los datos muestran un aumento en los casos en casi todas las regiones del mundo, con un 30% más de casos en 2017 que en 2016.

Imran Khan, de Wellcome Trust, dijo: "Estamos muy preocupados en este momento porque para el sarampión, cualquier cobertura menor al 95% puede provocar brotes y eso es lo que estamos viendo".

La confianza en las vacunas según los países

Los europeos tienen los niveles más bajos de confianza en las vacunas, según la encuesta mundial de actitudes públicas hacia la salud y la ciencia publicada ayer.

El estudio encontró que las personas que viven en países de altos ingresos tienen la más baja confianza en las vacunas, un resultado que coincide con el auge del movimiento antivacunas en el que grupos de personas se niegan a creer en los beneficios de la vacunación o directamente la consideran peligrosa.

Los países más desarrollados, específicamente los de Europa Occidental son los que más cuestionan la inmunización.

Francia tiene los niveles más bajos de confianza, según el sondeo ordenado por la organización de caridad médica británica Wellcome Trust y realizado por Gallup World Poll entre abril y diciembre de 2018.

Un tercio de los franceses (33%) no cree que la inmunización sea segura, según la encuesta que consultó a más de 140.000 personas mayores de 15 años en 144 países.

Globalmente, el 79% de la gente cree que las vacunas son seguras y el 84% que son efectivas.

En el extremo opuesto a Francia, Bangladesh y Ruanda tienen los niveles más altos de confianza en las vacunas, con casi 100% en ambos países, donde las personas consideran que son seguras, efectivas y que es importante que los niños las tengan.

"Creo que esperábamos esa tendencia general, porque donde hemos visto ese escepticismo y preocupación sobre las vacunas, tiende a ser en los países más desarrollados", dijo Imran Khan.

"Pero creo que el grado de diferencia es sorprendente y algunos de esos números son realmente alarmantes", explicó.

Los niveles más bajos de confianza en relación con las vacunas se dieron en Europa occidental, donde más de un quinto (22%) de las personas no está de acuerdo con que las vacunas sean seguras, y en Europa oriental, donde el 17% no las considera efectivas.

"Efecto de autocomplacencia"

Un estimado de 169 millones de niños no recibieron su primera dosis de vacuna contra el sarampión entre 2010 y 2017, según un informe de la ONU divulgado en abril.

Solo en Estados Unidos, el número de casos de esa enfermedad supera los mil este año, según las últimas cifras oficiales.

"Creo que podría ser llamado el 'efecto de autocomplacencia'", dijo Khan. "Si miras aquellos países en nuestra encuesta que tienen niveles muy altos de confianza en las vacunas, lugares como Bangladés y Egipto, son áreas donde tienes más enfermedades infecciosas", explicó.

"Tal vez lo que se muestra es que la gente en estos países puede ver lo que pasa si no te vacunas", siguió.

Según él, esto contrasta con países más desarrollados donde "si no te vacunas, igual es menos probable que resultes infectado, y donde si finalmente resultas infectado, probablemente no te vaya tan mal o no mueras, porque existen buenos sistemas de salud ".

Francia fue también el único país en la encuesta donde la mayoría (55%) consideró que la ciencia y la tecnología reducirán los trabajos.

"Aunque aún es necesaria mucha más investigación para entender por qué esto ocurrió, el flojo avance de la economía francesa en los últimos años puede haber sido un factor que contribuyera a esa sensación", dijo el reporte.

