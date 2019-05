La Policía investiga la pista de una secta para explicar la muerte de cinco personas Fuente: AFP

MÚNICH (AFP).- La Policía del sur de Alemania investiga la pista de una secta para explicar la muerte de cinco personas, varias de ellas por disparos de flechas, que probablemente se conocían y eran aficionadas al mundo medieval y a la alquimia. Y los primeros indicios ya hablan de un suicidio coordinado.

Dos de las autopsias realizadas revelaron que el hombre de 53 años y la mujer de 33 que fueron encontrados muertos sobre una cama, de la mano, fallecieron debido a un disparo de flechas en el corazón. Vestían de negro y tenían piercings.

El hombre, identificado como Torsten W., era dueño de una tienda de objetos medievales en Hachenburg (Renania Palatinado) llamada "Milites Conductius". Allí vendía puñales y espadas, cascos de armadura e hidromiel, una de las primeras bebidas alcohólicas que se conocen. La víctima, que tenía una barba blanca y larga, también organizaba sesiones de combate con espadas. En el brazo llevaba tatuados símbolos de alquimia, una práctica medieval.

Según las últimas informaciones de los medios locales, era un gurú dominador de una secta esotérica, de la que formaban parte las mujeres.

En ese mismo lugar, en un albergue de Passau (Baviera), sur de Alemania, una de las empleadas del lugar encontró el cuerpo de otra mujer, de 30 años, Farina C, que primero habría matado a la pareja y luego se habría suicidado al dispararse en el cuello.

Los cuerpos de la pareja aparecieron con varias flechas, que habrían sido lanzadas tras el disparo mortal, de acuerdo con lo publicado por el diario El País. Por ahora, no hay pistas que indiquen que había más personas implicadas. Sí se investiga si los fallecidos consumieron estupefacientes antes de morir. En la habitación también se encontraron los testamentos de las víctimas que estaban estiradas en la cama.

"No hay indicios que demuestren que hubo una disputa entre las personas presentes" en la habitación, dijo ayer la Policía. "Se pidieron análisis para determinar la posible ingestión de medicamentos, alcohol o estupefacientes", añadió.

Se sabe que estas tres personas pagaron en efectivo tres noches de estancia y venían de Austria, según la fiscalía de Passau, donde habrían comprado las flechas.

Aparte de estos muertos, 600 kilómetros al norte de Passau, en Gifhorn (Baja Sajonia), aparecieron el lunes sin vida otras dos mujeres y por ahora las autoridades entienden que no fue un hecho de violencia. "No hay evidencia de que se ejerciera violencia externa contra las mujeres. Según las primeras investigaciones, las muertes se produjeron hace unos días", aseguró la Policía de Gifhorn.

Eso sí, en este caso no hubo flechas por lo que todavía no se conocen las razones de los decesos de estas otras dos víctimas, de 19 y 35 años. Se sabe que el departamento en el que fueron halladas es propiedad de Farina C, la mujer que habría matado con flechas a la pareja de la cama.

Una de estas dos mujeres sería la hermana de la de 30 años de Passau. Fueron identificadas como Gertrud C. y Carina U.

El caso, que según las autoridades llevará semanas resolver, mezcla sospechas de manipulación sexual, esoterismo medieval y un pacto para suicidarse pero todavía son pocas las certezas.