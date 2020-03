Alemania registra las dos primeras muertes por coronavirus

Un policía checo controla a quienes cruzan la frontera con Alemania Fuente: AFP - Crédito: Christof Stache

Alemania registró este lunes los dos primeros decesos de enfermos por causa del nuevo coronavirus .

Una mujer de 89 años murió en Essen, en la región de Renania del Norte-Westfalia, señaló la alcaldía de esa localidad en un comunicado.

El otro fallecimiento ocurrió en la misma región, en Heinsberg, una ciudad cercana a la frontera con Holanda, que se convirtió en las últimas semanas en uno de los principales focos de infección en Alemania. Las autoridades no ofrecieron ninguna precisión sobre este segundo fallecimiento.

La región de Renania del Norte-Westfalia, próxima a Bélgica y a Holanda, es la más afectada en Alemania por el nuevo coronavirus, con 484 casos.

La epidemia COVID-19 ya ha contagiado a 1.112 personas, según el balance oficial difundido este lunes.

Preocupación en toda Europa

Alrededor de un millar de contagios en Francia, Alemania y España, con nuevos casos en constante aparición en otros países, mantienen alta la preocupación en Europa por el coronavirus, con un número creciente de vuelos cancelados y otras medidas preventivas.

En Francia los contagios son 1.191 y 21 los decesos. Entre los contagiados hay cinco diputados: las socialistas MichSle Victory y Sylvie Tolmont, los miembros de La Republique en Marche Guillaume Vuilletet y Elisabeth Toutut-Picard, y Jean-Luc Reitzer, de los Republicains.

España se acerca al millar de afectados, con una duplicación de casos en Madrid y 25 fallecimientos a causa del coronavirus, mientras que la Bolsa registró descensos.

Al menos 904 se contagiaron en todo el país, 436 de ellos en Madrid, donde ocho muertos en las últimas horas elevó a 16 el número de fallecidos, según el último balance del ministerio de Sanidad.

"En España, aunque de forma limitada, ha habido transmisión local", afirmó Fernando Simón, director del centro de emergencias y alertas sanitarias. Junto a Madrid el otro foco principal se encuentra en el País Vasco, donde cerraron tres colegios.

En el Reino Unido hay un total de 319 contagiados, y el número de muertos permaneció en tres, mientras se efectuaron unos 25.000 controles.

Entretanto, en los Países Bajos hay 56 nuevos casos, con un total de 321, y en Eslovenia se registraron siete nuevos casos, llevando el total a 23, dijo el ministro de Salud Ales Sabeder. En Bélgica hay 39 nuevos casos positivos, con un total de 239 contagios en total. En Rusia son 20 los contagiados y 16 en Polonia.

Por su parte, Turquía se jactó de no tener casos de Covid-19: "Si no hubiéramos tomado las medidas a tiempo, podríamos haber sido como Italia", dijo el ministro de Salud de Ankara, Fahrettin Koca, afirmando que hasta ahora no hay contagios.

Las consecuencias del virus también son económicas y los países europeos son sensibles a la repercusión de los contagios. Alemania -dijo hoy la canciller Angela Merkel en Berlín- está bien preparada para enfrentar las consecuencias económicas del coronavirus.

Pero Europa no deja de multiplicar las medidas preventivas: todos los colegios y la universidad de Vitoria, capital del País Vasco y uno de los principales focos del coronavirus en España, cerraron hoy. Se trata de los primeros centros educativos que cierran en el país. El cierre durante 15 días afecta a 70 colegios e institutos, así como al campus de la Universidad del País Vasco (UPV).

En Bosnia -donde hay tres casos- se aconsejó cancelar todas las reuniones públicas en espacios cerrados, y en Serbia -donde hasta ahora se registró un solo caso- se prohibió a las escuelas realizar viajes al exterior.

Las aerolíneas y ferrocarriles también siguen tomando medidas: British Airways anunció cancelaciones de vuelos hacia Milán y otras ciudades del norte de Italia, mientras los trenes austríacos se frenan en la frontera con Italia.

Asimismo, las autoridades albanesas suspendieron hasta el 3 de abril las conexiones con Italia y Rumania suspendió todos los vuelos desde y hacia Italia, además de China, Irán y Corea del Sur, hasta el 23 de marzo. La compañía Air Serbia también suspendió o redujo las conexiones aéreas con Italia.