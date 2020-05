Alemania: tiene 25 años y ganó 90 millones de euros en la lotería Crédito: Shutterstock

6 de mayo de 2020

MÚNICH. - Un alemán de 25 años que ganó 90 millones de euros (97,24 millones de dólares) en la lotería afirmó que quiere invertir su dinero "de forma segura en medio de la crisis", según informó hoy la lotería de Baviera.

"Seguramente no me compraré coches deportivos caros, hasta ahora siempre viví de forma modesta", dijo el joven. Según explicó hoy una portavoz de la lotería, el hombre recibió la noticia del premio " muy tranquilo , pero con los pies en la tierra ". Añadió: "Tenía todo claro, no tuvimos que explicarle nada".

El comerciante había participado el viernes en Internet con 16,25 euros en la lotería internacional Eurojackpot y ganó el premio máximo de 90 millones de euros.

Es, con distancia, el mayor premio de lotería que llegó alguna vez al estado federado alemán de Baviera. El premio mayor registrado hasta ahora era de alrededor de 33 millones de euros.

Según contó el afortunado a los empleados de la agencia de lotería, el sábado por la mañana aún se encontraba en la cama cuando recibió el mail donde le anunciaban que había obtenido una victoria clase 1.

"Sin embargo, en el primer momento no supo si era la clase máxima o mínima de ganadores", comentó la agencia. "Colocar el dinero de forma segura en medio de la crisis" causada por el coronavirus es su primer objetivo.

Las cifras ganadoras no fueron idea suya: las obtuvo a través de un generador automático de cifras para lotería.

Agencia DPA