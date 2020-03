Apertura de sesiones: tras la polémica, Scioli ocupó otra vez una banca

Luego de la polémica, Daniel Scioli volvió a ocupar una banca en el Congreso Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Luego de la polémica por la confección del quórum que le permitió al oficialismo tratar la reforma en las jubilaciones del poder judicial y del cuerpo diplomático, el diputado y embajador designado en Brasil, Daniel Scioli, volvió a decir presente en el Congreso y ocupó una banca, esta vez sin escándalo.

Fue esta mañana, durante la apertura del 138° período de sesiones ordinarias, en la que el presidente Alberto Fernández dio un discurso marcado por puntos: la legalización del aborto y la reforma judicial.

"Estoy acompañando al Presidente", escribió el exvicepresidente en su cuenta de Twitter, y sumó acompañado de las consignas "#TodosConAlberto" y "#ArgentinaDePie".

El jueves pasado, Scioli quedó en medio de una ola de críticas por parte de la oposición, luego de que su presencia en el recinto facilitara el quórum necesario para celebrar la sesión en la cual, en un trámite exprés, dio media sanción al proyecto que propone eliminar las jubilaciones de privilegio.

Scioli aseguró que aún no presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados e informó que su designación como embajador de Brasil aún no fue formalizada.

"El bloque de Juntos por el Cambio trató de buscar una excusa para abandonar la sesión. Recién el lunes se va a cumplimentar el trámite sobre mi designación", indicó Scioli en una entrevista radial, y agregó: "Todavía no me han designado embajador, ni hubo ningún decreto ni publicación en el Boletín Oficial. Son todos pasos administrativos que, mientras transcurrían, me dediqué a relevar la situación de la relación con Brasil".