Arrestan violentamente a una turista inglesa en Maldivas por usar bikini

La arrestaron en una isla de Maldivas por usar bikini 00:40

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de febrero de 2020 • 19:58

Una mujer británica fue arrestada en la isla de Maafushi, en Maldivas, por usar una bikini. La detención de la turista fue grabada por un aficionado, y en el video puede verse cuando los policías forcejean con ella para detenerla mientras ella grita con desesperación: "¡Me están atacando sexualmente!"

En las imágenes del incidente se ve a la mujer con una bikini negra que es rodeada por cuatro agentes de la policía que la cubren con una toalla y luego la esposan. En tanto, la mujer intenta resistir la detención retorciéndose y a los gritos. Al parecer, la mujer se encontraba en un área no turística donde rigen las restricciones de indumentaria propias del Islam, según informa el medio británico The Independent.

La mujer fue liberada el mismo día sin cargos, pero pasó un momento violento en sus vacaciones

Las imágenes de esta detención se viralizaron luego de que un usuario las subiera a las redes sociales y llegaron a difundirse tanto que el Comisionado de Policía de Maldivas, Mohamed Hameed, tuvo que salir a pedir disculpas públicas.

"El incidente en Maafushi en el que nuestros oficiales apresaron a una turista estuvo mal manejado. Pido disculpas a la turista y al público por esto. El desafío que he asumido es profesionalizar el servicio de policía y estamos trabajando para eso. Este asunto está siendo investigado", escribió Hameed en su cuenta de Twitter.

Aademás del tuit, el titular de la policía emitió un comunicado donde recordó a los miles de turistas que visitan las islas que "deben tener en cuenta las sensibilidades locales cuando visitan islas habitadas".

La mujer fue liberada ese mismo día sin cargos.

Maldivas está formada por unas 1200 islas organizadas en varios "atolones", en el Océano Índico. Si bien es una nación regida bajo la religión islámica, muchas de sus islas tienen hoteles y resorts internacionales donde las leyes de la vestimenta son más relajadas.

Pero para evitar el tipo de malos momentos que pasó la turista de Gran Bretaña, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido informa a los viajeros de su país que piensan viajar allí que "las leyes locales (de Maldivas) reflejan el hecho de que se trata de un país islámico".

"Deben respetar las tradiciones, costumbres, leyes y religiones locales en todo momento y estar al tanto de sus acciones para asegurarse de que no ofendan, especialmente durante el mes sagrado del Ramadán o si tiene la intención de visitar áreas religiosas", agrega el Ministerio.

"La vestimenta es generalmente informal, pero debes ser sensible a los estándares locales de vestimenta cuando visites islas que no son de resort. El nudismo y tomar el sol en topless no están permitidos en ninguna parte, incluidas las islas turísticas".