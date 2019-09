Bachelet respondió a Bolsonaro y dijo que sentía pena por Brasil

Fuente: Archivo

También reconoció a Maduro como presidente electo de Venezuela

NUEVA YORK (AFP).- La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, no hizo oídos sordos y respondió que siente "pena por Brasil" tras el conflicto que se desató por los dichos del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

A principios de septiembre, a raíz de los incendios que recayeron sobre la Amazonia, Bachelet criticó la "reducción del espacio cívico y democrático" en Brasil. Por eso, Bolsonaro reivindicó el golpe de Estado de Augusto Pinochet y recordó que el padre de ella fue uno de los militares que se opusieron al derrocamiento del presidente Salvador Allende.

Después de esa declaración, Bachelet expresó: "Si hay una persona que dice que en su país nunca hubo dictadura, que no hubo tortura, bueno, que diga que la muerte de mi padre por torturas permitió que [Chile] no fuera otra Cuba, la verdad es que me da pena por Brasil".

En tanto, Bachelet detalló que la "reducción del espacio democrático no es solo en Brasil" y consideró que en materia de derechos humanos "no hay ningún país que sea perfecto".

El mandatario brasileño celebró el "coraje" que tuvo la dictadura chilena para detener a la izquierda y a "comunistas como su padre", el general de brigada de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet, que murió en 1974 tras ser torturado por el régimen.

La corrupción y Venezuela

Por otro lado, Bachelet también habló sobre los supuestos aportes de la constructora brasileña OAS para su campaña presidencial de 2014. "No he tenido ni tuve nunca vínculos con OAS ni con ninguna otra empresa", expresó la mandataria.

En tanto, también habló sobre su rol ante la crisis en Venezuela y consideró que muchos erróneamente la ven como "la Virgen María", como si pudiera solucionar el conflicto que se desató en ese país. "Soy alta comisionada y quiero mantener mi relación con el Estado venezolano para seguir trabajando y para ayudarlo a resolver la situación crítica de derechos humanos", dijo.

Por último, agregó que para las Naciones Unidas, "Juan Guaidó es el presidente de la asamblea, y el presidente electo es Nicolás Maduro".