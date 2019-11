Los cinco acusados durante el juicio en Barcelona Crédito: Twitter.com/marbega3

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de noviembre de 2019 • 16:44

BARCELONA (AP).- Cinco hombres fueron absueltos de cargos de violación porque su víctima, una adolescente de 14 años, estaba inconsciente en el momento del delito. El fallo generó indignación en España.

Un tribunal de Barcelona falló el jueves que los hombres eran culpables, pero del delito menor de abuso sexual y no el de violación. Los sentenció a entre 10 y 12 años en prisión y les impuso una multa de 12 mil euros.

El tribunal determinó que el acto no podía ser considerado violación debido a que la joven estaba inconsciente tras haber consumido alcohol y drogas, por lo que los hombres no hicieron uso de la violencia o intimidación, algo que es necesario para una condena por violación en España.

La vicepresidenta y ministra de presidencia de España, Carmen Calvo, dijo que, aunque su Gobierno no comenta sobre decisiones de las cortes, estableció como prioridad una modificación en la ley para dejar claro que el consentimiento es necesario en términos legales para las relaciones sexuales.

El incidente ocurrió en Manresa, cerca de Barcelona, en 2016, cuando la joven y los hombres se metieron a una fábrica abandonada para tomar.

La corte informó que, dado que la víctima estaba inconsciente en el momento del ataque, no pudo "determinarse y aceptar u oponerse a las relaciones sexuales", y que los hombres "pudieron realizar los actos sexuales sin utilizar ningún tipo de violencia o intimidación".

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau y otros políticos de izquierda y grupos feministas condenaron el fallo y pidieron fortalecer la ley en favor de las víctimas.

"Otra indignante sentencia de la Justicia Patriarcal que no quiere entender que sólo sí es sí", tuiteó Colau. "Una niña de 14 años inconsciente fue violada en grupo. No soy juez y no sé cuántos años en prisión merecen, lo que sí sé es que ¡no es abuso, es violación!".

Marisa Soleto, del grupo feminista Fundación Mujeres, manifestó que era "una prueba más de la necesidad de cambiar los tipos penales contra la libertad sexual".

Una orden similar en 2017 provocó protestas generalizadas cuando cinco hombres fueron declarados culpables de abusar sexualmente de una mujer, pero fueron absueltos por el incidente, ocurrido en Pamplona. Posteriormente, el Tribunal Supremo de España desestimó el fallo de la corte menor y los sentenció por violación.