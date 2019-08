La pileta de Picornell en Monjuic, Barcelona Crédito: www.picornell.cat

BARCELONA.- El Ayuntamiento de Barcelona ordenó a todas las piletas municipales retirar cualquier normativa que prohíba la práctica del topless. De este modo, se pretende poner fin a cualquier restricción de la libertad de las mujeres de elegir su indumentaria de baño y no ponerse la parte de arriba de la bikini si no lo quieren. Hasta ahora, cada centro deportivo tenía normas diferentes respecto a la regulación del topless. Mientras que en unas piletas se permitía en cualquier lugar, en otras sólo se podía hacer en el solárium o en la piscina exterior. Así lo denunció la entidad Mugrons Lliures, que lo consideró una discriminación de género.

Por ese motivo, la Oficina para la No Discriminación elaboró un informe donde indica que "el hecho de imponer unas normas de vestimenta específica para las mujeres supone una restricción de su libertad de elección y una discriminación por motivos de género". Con ese informe, el Institut Barcelona Esports envió una comunicación a los 14 centros municipales con natatorios que hay en Barcelona en la que los instó a no prohibir hacer topless, así como a que retirasen cualquier norma que lo prohibiera.

En las Piscines Picornell, el topless no es nada de nuevo. El director técnico de ese centro, Jaume Serna, explica que es habitual que algunas usuarias tomen sol sin taparse los pechos en la pileta exterior. Añadió que a fines de julio recibieron la comunicación del Ayuntamiento de Barcelona: "Es un refuerzo comunicativo", apunta Serna, que respeta totalmente la "libertad de cada cual" a la hora de elegir su malla. Aunque no es muy habitual, también se permitió siempre el topless en las piletas cubiertas. De hecho, los natatorios Picornell siempre fueron un paso adelante al permitir el baño con total libertad de vestimenta. Y es el único centro de Barcelona con un horario en que la instalación está abierta exclusivamente para los usuarios nudistas.

Desde el Club Natació Atlètic-Barceloneta se confirmaba a través de las redes sociales que se "puede disfrutar de todas las piletas en máxima igualdad" porque ya no tienen "ninguna normativa relacionada con el topless". En la piscina de Can Caralleu, en Sarrià, no tienen constancia de esa comunicación municipal y explicaron que hasta ahora se ha permitido el topless en el solárium pero no en las piletas cubiertas porque tienen un uso deportivo.

