Bezos defendió la decisión de no apoyar a Kamala Harris en las páginas de The Washington Post

El dueño de The Washington Post, Jeff Bezos, defendió en un artículo publicado hoy por la noche la controvertida decisión del diario estadounidense de no respaldar a ninguno de los candidatos en las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos y lo definió como un “paso significativo en la dirección correcta” para revertir la pérdida de confianza de los estadounidenses en los medios de comunicación. Se esperaba que el diario respaldara a la demócrata Kamala Harris.

El artículo, “La dura verdad: los estadounidenses no confían en los medios de comunicación”, se publicó horas después de que la National Public Radio (NPR) informara que The Washington Post había perdido más de 200.000 suscriptores digitales después de que el viernes el CEO del medio, Will Lewis, anunciara que el diario no respaldaría a ninguno de los candidatos presidenciales.

Bezos, también multimillonario fundador de Amazon, lamentó, sin embargo, el momento del anuncio: “Ojalá hubiéramos hecho el cambio antes, en un momento más alejado de las elecciones y de las emociones que las rodean”.

“El respaldo presidencial no hace nada para inclinar la balanza de una elección”, escribió Bezos. “Ningún votante indeciso de Pensilvania va a decir: ‘Voy a apoyar al que respalda el Periódico A’. Ninguno. Lo que realmente hacen los respaldos presidenciales es crear una percepción de parcialidad, una percepción de no independencia”.

The Washington Post evitó respaldar a Donald Trump o Kamala Harris, los candidatos presidenciales AP / AP

Tres miembros del consejo editorial de The Washington Post renunciaron a su puesto en el consejo debido a esa decisión, aunque conservaron sus funciones en el diario. Lewis dijo que la decisión fue tomada por él mismo.

Pero un artículo del Post del viernes, citando a cuatro personas que fueron informadas sobre la decisión, informó que fue Bezos fue quien hizo ese pedido. Otros medios de comunicación también informaron que fue Bezos quien canceló el respaldo a cualquiera de los candidatos.

En su artículo de opinión, Bezos dice que la decisión “se tomó enteramente de manera interna”.

“Es una decisión basada en principios, y es la decisión correcta”, escribió.

Bezos añadió que las campañas presidenciales de Kamala Harris y Donald Trump no fueron consultadas ni informadas sobre la decisión. Pero señaló que Dave Limp, director ejecutivo de su empresa de exploración espacial Blue Origin, se reunió con Trump el mismo día que Lewis anunció la decisión del periódico.

“Lo lamenté con un suspiro cuando me enteré, porque sabía que eso le daría munición a los que quisieran enmarcar esto como algo más que una decisión basada en principios”, escribió Bezos.

“Pero el hecho es que no sabía de la reunión de antemano. Incluso Limp no lo sabía de antemano; la reunión se programó rápidamente esa mañana”, escribió Bezos. “No hay conexión entre esto y nuestra decisión sobre el respaldo presidencial, y cualquier sugerencia en contrario es falsa”.

“Cuando aparece algún conflicto, no resulto ser el propietario ideal del Post. Todos los días, en algún lugar, algún ejecutivo de Amazon o de Blue Origin o de alguna de las otras organizaciones filantrópicas y empresas que poseo o en las que invierto se reúne con funcionarios del gobierno. Una vez escribí que el Post es para mí un “complejizador”. Lo es, pero a veces también resulta que también yo soy un “complejizador” para el Post”, finalizó Bezos el artículo.

Agencia AP

LA NACION