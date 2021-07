Biden celebra la independencia del virus, pero la vacunación parte en dos a Estados Unidos

WASHINGTON.- La variante delta del coronavirus, más contagiosa, ya ha sido detectada en los 50 estados de Estados Unidos. Pero en Nueva York, Chicago o Washington la vida transcurre con normalidad, el riesgo pasa desapercibido y los casos siguen bajando. El motivo: más de siete de cada diez adultos en sus estados ya recibieron al menos una dosis de una vacuna. La realidad es distinta en lugares como Oklahoma, Mississippi o Arkansas, donde hay menos vacunados, y más contagios.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, coronó los festejos del 4 de julio, el feriado más importante del año, con un discurso en el que celebró la “independencia del coronavirus” y el “verano de la libertad”. Pero luego de siete meses de intensa campaña de vacunación, el país ha quedado partido en dos: 20 estados y el Distrito de Columbia lograron vacunar al menos con una dosis a más del 70% de su población adulta, la meta fijada por la Casa Blanca, mientras que el resto se quedó atrás, y casi todo el sur del país –el gran bastión republicano–, muy atrás.

El Día de la Independencia dejó varias postales de normalidad. Hubo un pico de viajes, atascos de tráfico, los norteamericanos volvieron a reunirse para las tradicionales barbecues ­­–una de las tradiciones del feriado–, el Mall de Washington se cubrió de gente, y el cielo quedó iluminado por los fuegos artificiales a la noche. El festejo, sin embargo, quedó aguado porque el país no logró alcanzar la meta a la que aspiraba el gobierno de Biden. Hasta ahora se ha vacunado el 67,1% de la población adulta, según el recuento oficial.

Joe Biden a su llegada al jardín de la Casa Blanca para su discurso del 4 de julio ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

De todos modos, Biden buscó marcar el drástico giro respecto del año último –el virus “ya no controla nuestras vidas”, dijo–, la recuperación de la economía, y le inyectó optimismo a un país que ha comenzado a recuperarse del azote de la pandemia, que dejó más de 600.000 muertos, sin dejar de remarcar que la pelea contra la pandemia aún no ha terminado.

“Piensen dónde estaba esta nación hace un año. Piensen dónde estaban ustedes hace un año, y piensen en todo lo que hemos logrado”, dijo el presidente. “Hoy, a lo largo de toda la nación, podemos decir con confianza, Estados Unidos se está volviendo a unir. Hace 240 años declaramos la independencia de un rey lejano. Hoy, estamos más cerca que nunca de declarar la independencia de un virus mortal. Eso no quiere decir que la batalla contra el coronavirus se terminó. Tenemos mucho trabajo por hacer”, arengó.

Biden insistió durante todo el día con el mismo mensaje que había remarcado en la antesala del feriado: por enésima vez, le pidió al país que se vacune.

“Este 4 de julio, Estados Unidos está de regreso. Nos dirigimos a un verano de alegría, de libertad, gracias a los millones de estadounidenses que dieron un paso al frente para vacunarse”, había dicho Biden antes de su discurso, en un video publicado en Twitter.

El desacople entre los “dos Estados Unidos” quedó a la vista en la evolución de la vacunación y de los casos y muertes por Covid-19. Los funcionarios de salud han puesto la atención en algunos rincones del país, como Utah, Missouri, Nevada o Arkansas donde los contagios han aumentado en las últimas semanas debido a la combinación de la llegada de la variante delta y un alto porcentaje de la población sin vacunar.

Joe Biden, en pleno discurso del 4 de julio ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

El doctor Anthony Fauci, el principal experto de la Casa Blanca a la hora de indicar dónde está parado el país en la lucha contra la pandemia, remarcó que menos del 1% de las nuevas muertes por coronavirus en Estados Unidos han sido personas que no estaban vacunadas, y advirtió sobre el surgimiento de “dos tipos de Estados Unidos”.

“Es realmente triste y trágico que la mayoría de estas muertes se puedan evitar y prevenir”, dijo Fauci en una entrevista con el programa Meet The Press. “Veremos casi dos tipos de Estados Unidos. Aquellas regiones de Estados Unidos que están altamente vacunadas y donde tenemos un bajo nivel de infecciones, y algunos lugares, algunos estados, algunas ciudades, algunas áreas donde el nivel de vacunación es bajo, y el nivel de diseminación del virus es alto. Ahí es donde vas a ver los picos”, describió.

El motivo por el cual Estados Unidos no alcanzó la meta a la que aspiraba Biden no es la falta de vacunas. Estados Unidos tiene aprobadas tres vacunas –Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson–, cuenta con cientos de millones de dosis y en todos los estados acceder a la vacuna es sencillo. Ya no se necesita turno, y cualquier persona puede entrar a una farmacia y recibir la vacuna. El turismo de vacunas es notorio en algunas ciudades, como Miami, Nueva York o Dallas. Más bien, la vacunación parece haber tocado su techo: desde el inicio de la campaña, las encuestas han mostrado de manera consistente que uno de cada tres norteamericanos prefiere esperar, o directamente ya tiene decidido que no se vacunará.

Ese porcentaje aumenta entre los republicanos y los jóvenes –la tasa de vacunación entre los menores de 24 es particularmente baja–, y los expertos alegan entre las razones motivos políticos, temor a los efectos secundarios, desconfianza en las vacunas en general, o simplemente desinformación respecto de la efectividad y la seguridad de las vacunas disponibles.